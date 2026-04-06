台北市“浪子”對“公子”？郭正亮：議員完蛋

中評社台北4月6日電／民進黨2026台北市長人選難產，傳出4月7日將召開選對會討論，“立委”沈伯洋可望被提名參選台北市長，引發外界關注。對此，前“立委”郭正亮認為，如果沈真的出來選台北市長，民進黨籍台北市議員們“估計就完蛋了”，這說明民進黨選對會脫離現實、只會聽深綠起鬨。



民進黨布局2026縣市長選戰提名進入最後階段，4月7日將召開選對會討論，據瞭解，桃園市長提名“法務部政務次長”黃世杰、新竹市長提名前“立委”莊競程、新竹縣長提名竹北市長鄭朝方；至於備受關注的台北市長一役，討論人選將鎖定沈伯洋，恐上演“浪子”對“公子”。



據《中時新聞網》報導，郭正亮今日在中天政論節目《大新聞大爆卦》中，被問到沈伯洋可能選台北相關問題時直言，如果沈真的出來選，民進黨籍台北市議員們“估計就完蛋了”，這說明民進黨選對會脫離現實、只會聽深綠起鬨。他指出，民進黨台北市長人選的真正指標是市議員，即他們希望誰來參選，目前大多數人應還是希望“行政院副院長”鄭麗君參選。



郭正亮直言，目前還沒看到民進黨市議員們樂見沈伯洋參選的跡象，他們的第一人選是鄭麗君，第二是民進黨“立委”王世堅，民進黨市議員們知曉，誰的實力比自身強，因此他們當然會希望有機會爭取到其他族群的鄭參選，而相較之下，沈只能拿到部分綠營的票。