日本民眾集會反對高市政府為武器出口“鬆綁”

中評社北京4月6日電／日本多名在野黨高層與大量民眾5日晚在東京池袋站前舉行集會，共同抗議高市早苗政府為日本武器出口“鬆綁”，以及進行大規模軍事擴張等危險政策，表達對日本未來道路的擔憂。



新華社報導，據抗議活動組織方介紹，當晚參加抗議的民眾超過6000人。抗議者手舉“武力無法帶來和平”“高市下台”等標語，齊聲呼喊“反對戰爭”“守護和平”，抗議日本政府在安全政策上的轉向。



現場在野黨人士在演講中指出，日本向外國出口武器可能助長國際衝突，有違憲法所確立的和平主義原則；在此基礎之上，政府當前推動的軍事擴張、反間諜法以及國家情報機構等一系列危險政策的疊加，正在使日本逐步走上戰爭準備的道路。



日本共產黨委員長田村智子在接受新華社記者採訪時說，日本憲法明確規定不發動戰爭，不以武力解決國際爭端，也不得助長國際衝突。“無論是武器出口，還是擁有可攻擊他國的導彈，都應予以堅決反對。必須阻止將日本變成‘戰爭國家’的做法！”



現場抗議者豐棲麻鈴對記者說，武器本身會傷害他人，還可能引發報復，導致衝突不斷升級、戰爭無休無止，日本國民乃至全世界人民都可能因此受到影響。“作為一名日本國民，我對此完全無法接受！”



抗議活動組織方代表多多良哲告訴記者，高市政府推進的大規模軍備擴張及武器出口政策“違背民意”。高市政府以所謂“中國威脅”為由擴大軍備、部署導彈的動向，已在社會上引發廣泛擔憂和不安情緒，越來越多日本民眾希望聯合起來表達反對。



據日媒此前報導，高市政府計劃于近期修改“防衛裝備轉移三原則”及其運用指南，為日本向海外出口武器“鬆綁”，相關舉措被指可能削弱基於憲法的和平主義約束、加劇地區緊張局勢，在日本國內持續引發擔憂和批評。