一名涉嫌騙貸款罪疑犯潛逃十年　中菲合作遣返

中評社香港4月6日電／中國駐菲律賓大使館公布，近日中菲兩國執法部門，合作遣返一名涉嫌騙取貸款罪、姓王的疑犯。



通報說，這名姓王的疑犯提供虛假申請材料，騙取1億元銀行貸款，造成巨額財產損失，潛逃十年後落網，體現中方有逃必追、一追到底的堅定決心。



香港電台援引報導，通報強調，中菲執法部門將會繼續深化執法合作，維護法律尊嚴、保護公眾利益。