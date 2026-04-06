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一名涉嫌騙貸款罪疑犯潛逃十年 中菲合作遣返
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2026-04-06 16:11:00
中評社香港4月6日電／中國駐菲律賓大使館公布，近日中菲兩國執法部門，合作遣返一名涉嫌騙取貸款罪、姓王的疑犯。
通報說，這名姓王的疑犯提供虛假申請材料，騙取1億元銀行貸款，造成巨額財產損失，潛逃十年後落網，體現中方有逃必追、一追到底的堅定決心。
香港電台援引報導，通報強調，中菲執法部門將會繼續深化執法合作，維護法律尊嚴、保護公眾利益。
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