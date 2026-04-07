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伊朗稱擊落一架美制“盧卡斯”無人機
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2026-04-07 06:12:49
中評社北京4月7日電／當地時間4月5日，伊朗陸軍公共關係部發表聲明稱，陸軍防空部隊當天在伊朗石油出口樞紐哈爾克島附近擊落一架美制“盧卡斯”無人機。
聲明說，自本輪衝突以來，包括此次擊落的無人機在內，伊朗軍方已累計擊落163架美國和以色列無人機。
來源：央視新聞客戶端
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