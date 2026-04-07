外媒文章：美國如何重新定義戰爭範式？

中評社北京4月7日電／據歐洲《現代外交》網站4月4日報導，當前美伊之間的對抗也為一些新的戰爭模式搭建起了舞台——這些模式在本質上雖不那麼引人注目，卻具有變革性。



試驗武器的戰場



自2026年2月底美國對伊朗發動襲擊以來，美國已經展示了它的新型進攻性武器，並在打擊伊朗目標的戰場上進行測試。越來越多的人認為，美國正在打一場代價高昂、難以取勝的戰爭，即依據“馬賽克戰”軍事理論的伊朗正在利用廉價的無人機群和彈道導彈，對美國在中東的資產造成沉重打擊。



五角大樓在美國“蝎子突擊”特遣隊的指揮下，推出了“低成本無人作戰攻擊系統”(LUCAS)。與伊朗的“目擊者”無人機不同，LUCAS無人機配備了五角大樓高度加密的軍事級M-CODE全球定位系統。“目擊者”無人機是一種盲飛的巡飛彈，其設計理念為大規模集群發射，沿固定路徑飛行，以實現突防。



LUCAS採用了“數字場景匹配區域相關”技術，當無人機的全球定位系統被黑客攻擊或信號受阻時，該技術就會啟動，使其能依據內部存儲數據進行導航。一架LUCAS無人機造價3.5萬美元，具備同樣的精度和準確性。



同樣，美國還首次在實戰中部署了精確打擊導彈。這是一款下一代遠程精確打擊導彈，旨在擴大美國陸軍主要實施縱深打擊的“陸軍戰術導彈系統”(ATACMS)的射程。精確打擊導彈將射程提升至400公里以上，戰鬥載荷增加了一倍。它可通過“海馬斯”高機動性火箭炮系統和M270發射，這二者均屬於精確火力發射系統。

