美2027財年國防預算創歷史新高

中評社北京4月7日電／據法新社4月3日報導，在與伊朗進行代價高昂的戰爭之際，白宮3日公布了2027財年預算提案，要求國會在一年內將本就龐大的美國國防開支增加42%。



根據政府公布的文件，這項在距離中期選舉僅幾個月之際公布的提案，將使美國明年的軍費開支飈升至1.5萬億美元。



如果目前由共和黨總統所在的政黨以微弱優勢控制的國會批准該提案，這將是這個世界頭號強國近代史上國防開支規模的最高紀錄。與2026財年的國防預算相比，此次增幅將恰好為4450億美元。白宮表示，這一增幅“支持特朗普總統‘以實力求和平’的計劃”。



白宮明確指出，2027財年的非軍事支出總體將減少10%。



白宮計劃削減多個項目，理由是這些項目用於推廣白宮所反對的理念：包括性別議題相關項目、種族或性別歧視相關項目，以及特朗普否認的氣候變化議題項目。



在白宮管理和預算辦公室主任拉塞爾·沃特主導的預算案中，某些社會、教育和醫療保健相關支出將大幅削減。沃特正在落實他一手打造的極端保守“2025計劃”中概述的原則。根據其計劃，主要的公共醫學研究機構——美國國家衛生研究院的預算將被削減50億美元，發展援助和人道主義援助項目的資金也將減少數十億美元。



相反，這項計劃大幅增加了與特朗普的反移民政策以及其他安全任務相關的支出。例如，白宮要求明年撥款1.52億美元用於重新開放臭名昭著的“惡魔島”監獄項目，這是美國總統的一項重點工程。



美國的國防預算早已遙遙領先，位居世界第一。彼得·彼得森基金會曾在2024年統計過軍事開支最高的國家，美國的軍事開支超過了排名在其後的九個國家總和。

