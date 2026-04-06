鄭麗文：兩岸關係與對美關係並非二擇一

鄭麗文。（資料圖） 中評社台北4月6日電／中國國民黨主席鄭麗文日前接受美國媒體NBC專訪，她強調，改善兩岸關係從來不需要以犧牲對美關係為代價，兩者並非二擇一。



鄭麗文表示，台美關係對“中華民國”而言始終是重中之重。中國國民黨與美國在歷史上曾並肩作戰，長期以來也維持深厚情誼。她強調，美國過去對台灣提供許多重要支持，我們始終心存感謝，也將持續致力於深化、擴大並鞏固台美關係。



鄭麗文指出，台灣的未來必須掌握在自己手中，但這並不表示台美關係應是片面依賴，而應建立在對等、互惠、合作共榮的基礎上。她表示，台灣與美國應在民主、自由等共同價值上持續深化合作，建立更加健康、穩固且可長可久的夥伴關係。



針對兩岸議題，鄭麗文強調，改善兩岸關係從來不需要以犧牲對美關係為代價，兩者並非二擇一。她指出，推動兩岸和平、降低衝突風險，不僅符合台灣人民利益，也符合美國及國際社會對區域穩定的期待。她表示，中國國民黨將持續努力，透過對話、交流與善意互動，化解歧見、累積互信，尋求穩定且永續的兩岸和平。



在“國防”安全議題上，鄭主席表示，中國國民黨一向重視“國防”，也支持台灣維持必要防衛能力及與美國的軍事合作。她指出，當前相關軍購預算之所以在“立法院”審議過程中出現爭議，關鍵在於執政黨未充分揭露具體資訊，導致“國會”難以進行完整監督與審查。中國國民黨的立場始終是，在資訊透明、程序完備的前提下，負責任地推動相關審議，確保“國家安全”與民主監督並行。



鄭麗文也在專訪中指出，台灣不應成為衝突的引爆點，而應努力成為區域和平的關鍵力量。她表示，冷戰時期台灣位處第一島鏈前線，但在當前國際局勢下，台灣更應從過去戰略對抗的前沿，轉化為“第一和平鏈”，成為促進和平、穩定與合作的重要角色。她強調，“和平之下，每個人都是贏家；戰爭之下，每個人都是輸家。”



鄭麗文表示，無論是台灣內部政黨競爭、兩岸互動，或是美中關係，她都不希望這些關係淪為零和對抗。她期待各方以更高的智慧與格局，透過坦誠對話、合作與善意，為台海和平、東亞穩定與世界安全開創新局。