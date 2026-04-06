六部門發文服務實體經濟　電子商務高質發展

中評社香港4月6日電／記者6日從中國商務部獲悉，商務部等六部門近日印發《關於更好服務實體經濟 推進電子商務高質量發展的指導意見》，旨在持續推進電子商務高質量發展、高水平開放、高效能治理，更好服務實體經濟鞏固壯大。



新華社報導，商務部電子商務司負責人介紹，電子商務根植於實體經濟、成長於實體經濟，既是實體經濟的重要組成，也是賦能實體經濟的重要抓手。意見統籌促進與規範、效率與公平、活力與秩序，提出5方面16條舉措，構建電子商務高質量發展框架體系。



著力賦能增效方面，意見提出助力中小企業轉型、深化農村電商、培育產業電商3條舉措，發揮電商優勢助力鞏固壯大實體經濟根基。



加強創新引領方面，意見提出加快技術創新應用、大力發展品質消費、積極打造融合載體3條舉措，深化線上線下融合，助力實現更高水平供需動態平衡。



推進高水平開放方面，意見提出推進跨境電商、拓展“絲路電商”、加快制度型開放、推動規則銜接4條舉措，共建共享中國電子商務大市場。



營造良好生態方面，意見提出壓實平台責任、加強常態化監管、指導合規出海3條舉措，推動生態各方共贏發展。



加強支撐保障方面，意見提出優化金融產品供給、激活數據要素價值、加強人才精準培養3條舉措，持續夯實電子商務發展基礎。



“下一步，商務部將會同有關部門做好政策落實，推進電子商務高質量發展，更好服務實體、賦能產業、造福民生、惠及全球，為服務構建新發展格局作出更大貢獻。”這位負責人說。