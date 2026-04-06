傳阻擋柯文哲參選被柯媽討厭　蔡壁如：不是我

中評社台北4月6日電／外傳民眾黨前“立委”蔡壁如因阻擋柯文哲參選2020年“總統”大選，被柯家討厭一事。蔡壁如澄清表示，“不是我”，因為從頭到尾柯文哲沒有要選，她是被那一群支持者誤解了。



中時新聞網報導，蔡壁如5日在《下班瀚你聊》節目中被問到，當年阻擋柯文哲去選2020“總統”大選？蔡壁如表示，“沒有，不是我，重點就不是我”。因為從頭到尾柯文哲就沒有要選，那時有一群柯文哲的支持者衝到市長室去，她的辦公室的秘書就打電話給她，她趕回來，問發生什麼事？所有支持者都在辦公室裡面，後來柯文哲就出門了，她也不知道柯文哲去哪裡。



蔡壁如接著表示，柯文哲後來沒有去“中選會”登記，柯文哲的隨扈就跟她說，他就出去外面晃了一圈，她也不知道。



蔡壁如認為，當年就是那一群支持者跟柯媽說，是蔡壁如不要柯文哲去登記，她從頭沒有說這句話。柯文哲2019年去登記“總統”這件事情，並沒有提上行程，沒有討論過、也沒有講，因為柯文哲會定期跟他的顧問團，以及跟會給他意見的這些人討論，而這個從來沒有出現在他2019年的討論過程當中。



蔡壁如指出，有一次柯文哲還講，2018年台北市長選舉，才贏國民黨丁守中3000票，他要把台北市好好的顧好。而且他認為，台北市經過他8年的一些管理，尤其當時社宅、市場全面在開發改建，他應該要好好的把台北市政做好。所以這件事情從來沒在柯文哲的腦子裡，她是被那一群支持者誤解了，去跟柯媽說，就是蔡壁如擋他的。



蔡壁如說，這件事情，事後有跟柯文哲說，要跟你媽媽解釋，柯文哲說，他第一時間沒有跟媽媽解釋，後來再怎麼解釋，都不聽。蔡壁如就說沒關係。



至於為什麼不跟柯媽親自解釋？蔡壁如覺得，柯媽就是一個80幾歲的媽媽，她就是愛子心切，有自己的想法；而且她認為，時間久了，柯文哲會跟他媽媽解釋清楚。