【
大
中
小
】 【
打 印
】
韓情報部門：估計朝鮮正加快為金主愛接任鋪路
http://www.CRNTT.com
2026-04-06 16:56:36
中評社香港4月6日電／韓國的情報部門估計，朝鮮正在加快為朝鮮領袖金正恩的女兒金主愛接任而鋪路。
韓國國家情報院向國會情報委員會彙報，分析朝中社上月下旬公布，金正恩攜同金主愛，觀摩指導步兵和裝甲兵部隊協同作戰演習的報導。
據香港電台報導，國情院認為，朝鮮方面近日重點報導金主愛參加軍事活動的消息，包括公開金主愛操作坦克的相片，可能是想淡化外界對女性繼承者的疑慮，加快確立金主愛作為金正恩繼承人地位的鋪墊工作。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
金正恩觀摩武器試驗
(2026-03-30 10:30:30)
盧信吉：美攻伊朗替中國創造東亞戰略契機
(2026-03-30 00:10:28)
金正恩觀摩武器試驗 稱推動推動戰略武力發展
(2026-03-29 10:21:40)
白俄羅斯總統盧卡申科對朝鮮首次正式訪問
(2026-03-26 09:19:54)
金正恩：朝鮮將繼續鞏固擁核國家地位
(2026-03-24 09:50:31)
金正恩再次被推舉為朝鮮國務委員長
(2026-03-23 09:07:21)
金正恩：將用新型坦克裝備朝鮮陸軍
(2026-03-21 10:08:28)
韓智庫：伊朗局勢與朝鮮半島安全的連鎖影響
(2026-03-21 00:52:35)