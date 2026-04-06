韓情報部門：估計朝鮮正加快為金主愛接任鋪路

中評社香港4月6日電／韓國的情報部門估計，朝鮮正在加快為朝鮮領袖金正恩的女兒金主愛接任而鋪路。



韓國國家情報院向國會情報委員會彙報，分析朝中社上月下旬公布，金正恩攜同金主愛，觀摩指導步兵和裝甲兵部隊協同作戰演習的報導。



據香港電台報導，國情院認為，朝鮮方面近日重點報導金主愛參加軍事活動的消息，包括公開金主愛操作坦克的相片，可能是想淡化外界對女性繼承者的疑慮，加快確立金主愛作為金正恩繼承人地位的鋪墊工作。

