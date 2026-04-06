美以伊戰事持續　法國人開始精打細算

中評社香港4月6日電／4月初的巴黎，咖啡館的腔調一如既往。在街角加油站，不斷跳動的油價數字卻在無聲提醒：成本上漲，正一點點滲入法國人的日常生活。



2月底中東局勢驟然緊張以來，法國油價持續走高。4月1日，95號汽油價格較一個月前上漲約16%。作為法國使用最廣泛的燃料，柴油價格近期創下自上世紀80年代中期以來的周均新高。油價攀升，直接拉低了法國家庭的購買力，牽動整個社會的敏感神經。



根據法國埃拉貝民意調查公司為《回聲報》開展的最新調查，60%的法國人已開始或計劃削減支出以應對油價上漲。受訪者當中約三分之一減少了餐飲、出行和購物支出。約五分之一降低食品預算，在低收入群體中這一比例更高。近四分之一的家庭選擇降低取暖溫度以節省能源開支。



在巴黎近郊上塞納省克利希市，從事樓宇維護工作的讓-皮埃爾·馬丁每天需要駕車往返多個工地。他告訴記者，如今出門前多了一道“固定流程”：“我早上第一件事不是看工單，而是先算今天要跑多少公里，大概要花多少油錢。”他直言，這種精打細算是被現實逼出來的，“以前不會這樣，現在不算不行”。



新華社報導，在出租車和網約車行業，壓力更加直接。網約車司機卡里姆·布阿扎告訴記者，司機之間的交流內容已經發生明顯變化，“我們每天都在討論巴黎哪裡加油更便宜、有沒有折扣、怎麼省油”。



法國國家統計和經濟研究所指出，隨著能源價格飆升，通脹率將在春季超過2%，家庭購買力將受到進一步擠壓。短期內，部分家庭仍可通過動用儲蓄緩衝，但消費放緩跡象已經顯現，尤其是在餐飲和出行等方面。



與此同時，企業經營層面的壓力也迅速顯現。法國媒體指出，在運輸行業，燃油成本約佔公路貨運運營成本的30%。法國公路運輸行業組織警告，一輛卡車每月可能額外增加近1000歐元燃油支出，而通常低於2%的利潤率，使多數企業幾乎沒有迴旋空間。一些企業開始凍結招聘，推遲設備更新。



這種壓力也在向工業領域傳導。標普全球公司最新數據顯示，法國3月製造業採購經理指數進一步下滑，產出陷入停滯，供應鏈壓力加劇。供應商交貨時間出現兩年多來最大幅度延長，反映出中東局勢對物流的衝擊。



法國負責工業事務的部長級代表塞巴斯蒂安·馬丁近日警告，若衝突持續到夏季，多家企業的訂單可能面臨嚴重不確定性。



巴黎第九大學教授、能源與原材料地緣政治研究中心主任帕特里斯·若弗龍在接受法國《世界報》採訪時指出，在歐洲，受衝擊最明顯的是能源成本佔比高或直接依賴能源作為投入的行業，尤其是化工和化肥，同時也波及冶金、玻璃、紙板及部分農業食品領域。他表示，法國因核電支撐，宏觀風險低於德國和意大利，但仍難以保護那些高度依賴天然氣的工業企業。



為將年度財政赤字控制在國內生產總值5%以內，法國政府至今未下調燃油稅，而是將有限資源集中投向受衝擊最嚴重的行業。針對漁業、農業和交通運輸等領域，一項總額約7000萬歐元的“定向援助”已開始按月發放。法國經濟與財政部3日聯合法國國家投資銀行推出“燃油快速貸款”計劃，符合條件的中小微企業可申請無擔保貸款，以緩解現金流壓力。



從加油站的價格牌，到家庭賬本，再到企業投資決策，能源價格的波動正沿著經濟鏈條層層傳導。這場始於油價的變化，

正在逐步演變為一種覆蓋消費、就業與產業的系統性壓力。