日本車企被迫轉產應對美國高關稅“新常態”

中評社香港4月6日電／共同社報導，美國特朗普政府對進口汽車加徵關稅已有一年。即便根據去年7月的日美協議，日本汽車的關稅稅率從27.5%下調至15%，仍是加徵前的6倍之高。日本車商正推進生產轉移以消解負擔。也有人無奈地表示，“只能將這視為新常態來應對。”



本田去年9月將埼玉縣工廠生產的面向美國市場的主力車型“思域”（Civic）部分改為當地生產。此前在加拿大為美國市場生產的SUV“CR-V”也已轉移至美國，提高了本地化比例。



豐田汽車也在強化美國生產。公司去年11月表示，今後五年將在美國追加最多100億美元投資。今年3月又宣佈，作為該計劃的一部分，將撥出10億美元用於需求較高的混合動力車（HV）等的產能擴大。



日產汽車就其主力SUV“奇駿”（Rogue）縮減福岡縣工廠產量，轉而在美國增產。從墨西哥向美國出口占比較高的馬自達則減少利潤率較低的小型車出貨，將部分生產轉移至關稅相對較低的日本本土。



三菱汽車未在美國設立生產基地，銷售車輛全部從日本出口，公司正考慮與日產、本田共同在美國開展生產。



然而，關稅負擔依然沉重。從七大車企2025財年（2025年4月至2026年3月）合併財報淨損益情況來看，在純電動汽車（EV）增速放緩與整體銷售低迷等因素疊加下，本田與日產預計將出現巨額虧損，其餘5家也預計淨利潤將下滑6.3%至82.5%不等。追加關稅預計將把7家公司的營業利潤拉低合計約2.5萬億日元（約合人民幣1078億元）。



日本汽車工業會（自工會）正敦促日本政府就進一步下調關稅稅率展開談判，但能否實現仍不明朗。