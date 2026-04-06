踢球到一半！印尼少年遭“鱷魚拖入河”

中評社香港4月6日電／印尼日前發生一起駭人的野生動物襲擊事件。一名13歲少年阿比扎爾（Muhammad Abidzhar）在與朋友踢足球時，為了撿拾落入河中的皮球而試圖涉水，隨即遭埋伏的鱷魚拖入河中。搜救人員經過大規模搜救，於當晚尋獲其遺體，發現其位置已隨河水漂流至事發地點下游約1.57公里處。



拾球遭鱷魚強行拖走

TVBS根據《People》報導，事件發生於3月30日早晨，當時13歲的阿比扎爾正與朋友們在馬哈坎河（Mahakam River）附近踢足球，足球意外掉進河中，他便試圖涉水撿回球。不料，潛伏在水中的鱷魚突然發動攻擊，死死咬住阿比扎爾並，將其拖入更遠處。



同行友人在目睹這驚悚一幕後，立即奔向附近尋求援助。當地政府隨即啟動大規模搜救行動，由安加納消防救援隊（Relawan Anggana Fire Rescue）聯合多個機構與志工，出動各式船隻與潛水設備，在事發流域展開地毯式搜索。



強勁水流與野獸盤據增加搜救難度



安加納消防救援站蘇林德拉（Miery Sulindra）指出，搜救過程面臨極大挑戰。除了強勁水流與漲潮增加作業難度外，當地極度險惡的自然環境更是主因。蘇林德拉解釋：“搜救最主要的障礙來自野生動物，那裡有很多鱷魚。”直至當晚8時許，當地漁民才在河面發現漂浮物，隨即通報聯合搜救小組前往查看。



遺體於下游1.57公里處尋獲



搜救小組隨後證實，在河中發現的正是失蹤的阿比扎爾。救援隊在Instagram官方帳號發布了現場影像，並說明少年的遺體在尋獲時呈現漂浮狀態，並非正在被動物啃食或拖行。官方數據顯示，少年遺體被發現的位置，距離其落水失蹤點已有約1.57公里的距離。目前阿比扎爾的遺體已被打撈上岸，並送往殯儀館處理後事。