國民黨彰化縣長徵召引不滿　黨部主委怒辭

中評社台北4月6日電／國民黨中央最快7日將宣布徵召考紀會前主委、律師魏平政參選彰化縣長，雖因此讓紛擾多時的提名人選明朗化，但也引來基層反彈及焦慮，擔心空降人選的勝算不大，國民黨二林鎮黨部主委謝彥慧更在6日宣布，因縣長人選未徵得鄉親共識，她難以投入後續輔選工作，決定辭去二林鎮黨部主委一職。



《中時新聞網》報導，謝彥慧指出，她承蒙彰化縣黨部長期栽培與信任，得以服務地方深表感謝，她也致力於服務鄉親，一直以來皆以鄉親之所願、所需為考量。這次縣黨部縣長人選之決定，未徵詢地方意見，也未獲得鄉親愛戴共識，她難以投入後續輔選工作，為免影響黨務推動，經審慎思考，決定辭去二林鎮黨部主委一職。



“魏平政是誰？Google後才發現原來他曾選過社頭鄉長但落選。”謝彥慧說，民進黨的彰化縣長在去年12月底就完成提名，國民黨原本3個人（謝衣鳳、柯呈枋、洪榮章）喬不定就算了，現在還跑出第4個，“這個人是誰我們也都不認識”，還要上網搜尋才大概知道這個人是誰。



謝彥慧說，魏平政連鄉長都選不上了，還想要選縣長，要他們基層幹部怎麼輔選，“大人要怎麼玩隨便他們”，都沒有在問基層的民意是什麼，從來沒有徵詢過地方的意見，要徵召就去徵召，“我們沒有辦法幫他輔選，我們就不認識他啊，要怎麼輔選？”



她昨天得知國民黨要徵召魏平政時嚇了一跳，想說這人是從哪裡冒出來，旁邊的人也都在問她“魏平政”是誰，國民黨本來就已經有3個人想選縣長，這3人跑行程都跑到不行了，現在竟還跑出第4個人，而且這第4個人的知名度比她還要差，“根本就沒有人認識！”



地方人士表示，謝彥慧因不滿國民黨徵召空降的魏平政而怒辭鎮黨部主委，開了第一槍之後，恐引發相關效應，因為這代表了國民黨基層的聲音之一，影響是否會擴大，有待觀察。