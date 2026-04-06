媒體解讀特朗普帖文：暗示再推遲最後通牒時限

中評社北京4月6日電／美國總統特朗普5日在社交媒體發文稱，“美東時間周二（7日）晚上8點”。有媒體解讀認為，這是他再次推遲為摧毀伊朗能源設施行動所設的最後時限，往後延遲一天。



央視新聞報導，當天早些時候，他已在社交媒體上發文提及這一行動新的時限。他在帖文中說，“4月7日將是伊朗的發電廠日和大橋日”，暗示要猛烈轟炸伊朗的發電廠和大橋。此外，他在接受媒體採訪時稱，如果伊朗不盡快與美國達成協議，他將下令“炸毀一切”，並“接管石油”。



3月26日，特朗普宣布將對伊朗能源設施的摧毀行動推遲10天，期限延至美東時間4月6日20時。這已是他第二次推遲這一時限。



特朗普5日接受以色列第12頻道電視台採訪時稱，美國正與伊朗進行“深入談判”，“很有可能”在7日的最後期限前與其達成協議。



特朗普在採訪中還威脅稱，“如果不達成協議，我就要把那邊的一切都炸掉”。



據以媒援引知情人士的消息報導，美伊之間目前存在兩條溝通渠道：一條是通過巴基斯坦、埃及和土耳其等國的斡旋，另一條則是特朗普的特使威特科夫、特朗普的女婿庫什納和伊朗外長阿拉格齊之間的直接溝通。報導稱，調解方正試圖促使美伊就一系列措施達成一致。



阿拉格齊在卡塔爾半島電視台3月31日播出的採訪中說，他收到威特科夫的信息，但這不意味著伊朗與美國在談判。