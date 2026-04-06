日本政府考慮5月追加釋放國家石油儲備

中評社北京4月6日電／新華社援引日本媒體5日報導，受中東局勢影響，日本原油進口量驟降，引發廣泛擔憂。日本政府正考慮於5月追加釋放國家石油儲備，釋放量相當於日本約20天的用量。



據日本經濟產業省數據，截至2025年底，日本國內石油儲備總量相當於其254天的用量。由於霍爾木茲海峽通行受阻，日本政府3月16日起釋放合計約8000萬桶石油儲備，相當於日本45天所需石油供應，為日本1978年創建國家石油儲備制度以來釋放量最多的一次。



不過，這次釋放並未緩解相關行業對石油供應不足的焦慮，石油業界團體呼籲日本政府追加投放儲備，醫療行業敦促確保石腦油供應。石腦油由原油加工所得，是透析相關用品、醫用手套、注射器等醫療用品的關鍵原料。業內人士指出，如果當前狀況持續，日本將於6月面臨“石腦油危機”，危及大批患者健康。



日本媒體援引消息人士的話報導，日本政府正在尋求從繞過霍爾木茲海峽的替代路線運輸原油，並從中東以外地區採購原油，預計5月原油進口量能達到去年同期的約60%。缺口部分將通過釋放國家石油儲備的方式補充。相關計劃仍在討論中。



日本3月原油進口量約為5203萬桶，驟降至2013年以來最低水平。3月到港原油大多在美以攻擊伊朗前已裝運出港，4月以後的進口量預計將進一步大幅下滑。