高雄毒春捲增至140人送醫 驗出沙門氏菌

TVBS截圖 中評社台北4月6日電／高雄正義市場一間春捲攤，疑似因用料存有重大疑慮，導致爆發大規模食物中毒事件！據高雄市衛生局統計，截至今（6）日下午4時許，受害人數已經增加至140人，並且有12名患者初步檢驗結果為沙門氏菌陽性。衛生局依《食品安全衛生管理法》加重裁罰144萬元，並將相關人員移送地檢署偵辦。



TVBS報導，高雄市衛生局指出，截至今（6）日下午4時止，累計已有140人就醫，其中31人住院、10人急診待床、8人留觀中，經各醫院回報目前生命徵象穩定，皆持續接受治療；另有91人就醫後返家休養。其中，高雄長庚醫院於4日至5日期間陸續通報收治多名個案，今（6）日已有12名患者初步檢驗結果均為沙門氏菌陽性。



由於此食安事件影響所致目前已有多位民眾就醫，經流行病學初步研判，該攤商販售食品存有重大疑慮，顯已危及消費者生命、身體、健康。為避免食安風險擴大，昨（5）日稽查人員到場查察時依法命業者暫停作業及停止販賣。



衛生局指出，經蒐集相關患者就醫情形、飲食史及檢驗結果等流行病學調查綜合研判，且染有致病原菌，係屬食品中毒，該攤商販售涉有重大食安風險，衛生局將依違反《食品安全衛生管理法》第15條暨第44條、第49條規定，再加重裁罰108萬，加上原計的36萬，累計罰鍰達新台幣144萬元。



衛生局呼籲，選購潤餅、春捲等即食食品時，應注意業者作業環境衛生、食材保存及製作過程是否妥適，避免食用來源不明、久置常溫或未妥善保存之食品；如食用後出現腹痛、腹瀉、噁心、嘔吐或發燒等疑似食品中毒症狀，應儘速就醫，並保留就醫單據及剩餘食品，以利後續疫調與求償。若消費爭議無法協調處理，可向市府消費者服務中心撥打1950專線申訴尋求協助。

