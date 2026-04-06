伊朗：將在適當時機公佈對調解方的回應

中評社北京4月6日電／伊朗外交部發言人巴加埃6日在德黑蘭舉行的新聞發佈會上說，伊朗已就調解方轉達的結束戰爭方案等問題準備好回應並將適時對外公佈，但伊朗表達自身立場“並不意味著讓步”。



新華社報導，針對伊朗與美國是否存在新的結束戰爭方案等問題，巴加埃說，美方此前通過巴基斯坦等調解方轉達包含15點內容的停火提議，當時伊方就指出，美方計劃“極為過分且不合理”，伊朗絕對無法接受。



巴加埃說，伊朗根據本國利益、安全以及伊朗人民的正當訴求提出自身立場。伊朗早就清楚自身的目標和底線，目前立場依然明確。“在有關討論開始時，我們就擬定好了回應，在時機適當時，我們將明確告知。”



巴加埃還說，伊朗表達自身立場“並不意味著讓步”，國家利益與安全始終是首要考量。在當前局勢下，外交渠道仍在發揮作用。



巴加埃說，在同美國談判的問題上，伊朗有“深刻且痛苦的經驗”。當前應將“全部注意力”集中于國家防禦。同時，外交機構將繼續在闡釋立場、記錄相關行為以及回應對方主張方面開展工作。



在談及美國總統特朗普相關威脅時，巴加埃說，襲擊基礎設施這一威脅本身即可能構成戰爭罪。針對平民目標或關鍵基礎設施的襲擊行為應受到追責，任何參與或協助美方相關行動的國家均應承擔相應法律責任。