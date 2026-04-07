從北極看北約：軍事化背後的聯盟危機

資料圖：瑞典直升機在北極演習中發射紅外干擾彈（來源：中國國防報） 中評社北京4月7日電／北極地區一直是相關國家爭奪的焦點。隨著美國特朗普政府多次揚言要得到格陵蘭島，北極議題再度升溫。近期，北約成員國密集採取多種手段強化北極地區戰備，以謀求未來競爭的主動權。然而，在團結、步調一致的表象下，北約內部圍繞北極事務的分歧與矛盾日益凸顯，使地區安全態勢更趨複雜，不確定性與潛在風險同步上升。



動作頻頻



當前，在北約與俄羅斯北極地緣博弈日趨激烈、特朗普政府此前多次試圖“接管”格陵蘭島的背景下，北約近段時間試圖通過啟動專項軍事行動、優化指揮體系、開展系列聯合演習等方式，不斷推進北極軍事化進程，鞏固在該地區的戰略主導地位。軍事觀察員邵永靈詳細介紹了北約近期在北極地區的系列軍事動向。



邵永靈：今年2月，北約啟動“北極哨兵行動”演習。該演習整合了成員國在北極地區的海空裝備、情報網絡及後勤資源，搭建關鍵區域態勢感知網絡，構建常態化軍事警戒封鎖線，以實現對關鍵海空域的持續監測與聯合威懾。北約同步推進北極指揮體制調整：將北極軍事安全事務劃歸美國諾福克北約聯合部隊司令部單一統籌，設挪威博德市為第三個聯合空中作戰中心永久駐地，使其成為一線指揮中心，負責北歐及巴倫支海空域的聯合作戰調度。這也是北極首個固定空中指揮樞紐。



分歧凸顯



在行動統籌與指揮體系優化的基礎上，北約還將大規模聯合軍演作為落實軍事部署、提升威懾力的主要手段，持續提升在北極地區的演訓頻次並擴大參演規模。今年初以來，北約接連舉行多場北極地區專項軍演，包括丹麥主導的“北極耐力”、挪威主導的“北極海豚”與“寒冷反應”、美國主導的“北極邊緣”等。不過，邵永靈也指出，在所謂團結、步調一致的表象下，北約內部圍繞北極事務的分歧日益凸顯。

