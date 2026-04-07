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伊朗評估美對伊行動成本
http://www.CRNTT.com   2026-04-07 06:12:18
　　中評社北京4月7日電／據俄羅斯《消息報》網站4月6日報導，美國對伊朗軍事行動的總成本已超過420億美元。伊朗戰爭成本追蹤網4月6日公布了這一數據。

　　這是基於五角大樓向美國國會提交的官方報告估算的數字。入侵行動的前6天共花費113億美元，之後軍事行動的成本約為每日10億美元。

　　也就是說，美國每小時為這一軍事行動花費4106.6萬美元，每秒約為1.14萬美元。

　　來源：參考消息網

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