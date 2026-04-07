【
大
中
小
】 【
打 印
】
伊朗評估美對伊行動成本
http://www.CRNTT.com
2026-04-07 06:12:18
中評社北京4月7日電／據俄羅斯《消息報》網站4月6日報導，美國對伊朗軍事行動的總成本已超過420億美元。伊朗戰爭成本追蹤網4月6日公布了這一數據。
這是基於五角大樓向美國國會提交的官方報告估算的數字。入侵行動的前6天共花費113億美元，之後軍事行動的成本約為每日10億美元。
也就是說，美國每小時為這一軍事行動花費4106.6萬美元，每秒約為1.14萬美元。
來源：參考消息網
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
消息人士：美以敲定伊朗戰略目標打擊清單
(2026-04-07 06:10:47)
美以伊戰事對非洲經濟構成嚴重風險
(2026-04-06 13:45:31)
少量油輪和貨船通過霍爾木茲海峽
(2026-04-06 13:03:12)
調解方據報正為美伊停火45天作最後努力
(2026-04-06 12:44:19)
美飛官躲岩縫發短訊 特朗普：一度懷疑陷阱
(2026-04-06 10:33:33)
星島：5萬億美元勒索 狂人摧毀美阿同盟
(2026-04-06 09:13:49)
伊朗導彈打擊為何如此精準？
(2026-04-06 09:02:42)
伊朗打擊以色列石化設施和科威特美軍基地
(2026-04-06 08:57:33)
伊朗軍方過去兩天擊落美軍12架戰機
(2026-04-06 08:51:51)