英媒：美軍飛行員靠“嗑藥”飛到伊朗

中評社北京4月7日電／據英國《泰晤士報》網站4月5日報導，美軍機組人員駕機從位於英國的基地前往伊朗上空作戰時，要靠莫達非尼片（一種中樞神經興奮藥物，主要用於治療嗜睡症——本網注）保持長途飛行途中的清醒。



報導稱， 在二戰期間，執行夜間空襲任務的英國皇家空軍飛行員會使用苯丙胺來保持清醒，而莫達非尼被視為較為安全的替代品。由於航線繞遠，而且需要多次空中加油，美軍機組人員往往需要長達18小時的長途飛行，這些藥片可以幫助他們保持清醒。



西班牙的全面禁飛，以及法國、意大利、英國、瑞士和奧地利對某些軍用飛機的飛行限制，讓美軍指揮官們頭疼不已。美軍不得不改變飛行航線，繞道飛行。



對於從英國費爾福德皇家空軍基地起飛的美軍B-1B和B-52轟炸機來說，如果直接通過法國、意大利和希臘領空飛越地中海、伊拉克或土耳其抵達作戰地點，往返飛行僅需10.5小時，這還包括4次空中加油的時間。



而用時較長的南部繞行航線，不僅飛行時間長，而且還需要轟炸機執行8次45-50分鐘的高精度飛行，以便與空中加油機對接加油。



報導指出，美國對伊朗作戰非常依賴遠程空中力量和持續的後勤支持，而 歐洲國家的限制增加了作戰的複雜性。西班牙以美國此次軍事行動非法為由採取了強硬行動，使問題進一步複雜化。位於西班牙安達盧西亞的莫龍空軍基地是美國空軍的戰略前沿行動地點。

