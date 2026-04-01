兩岸媒體探訪金絲峽　共賞秦嶺生態奇觀

金絲峽國家地質公園（中評社 曹晶攝） 中評社商洛4月7日電（實習記者 曹晶）4月6日，“山鄉花開 秦巴有約”兩岸媒體鄉村振興商洛行活動正式啟動。首站，十餘名兩岸媒體人抵達陝西省商南縣，探訪被譽為“峽谷奇觀，生態王國”的金絲大峽谷，親身感受秦嶺腹地的獨特地貌與盎然春意。



金絲峽景區坐落於商南縣東南部新開嶺腹地，處於秦嶺南麓與巴山北坡交匯處，是國家5A級旅遊景區、國家地質公園、國家森林公園及國家水利風景區。景區總面積28.6平方公里，峽谷全長20.5公里，縱深超10公里，由白龍峽、黑龍峽、青龍峽、石燕寨和丹江源五大片區構成。其以“窄、長、秀、奇、險、幽”聞名的嶂谷地貌，獨具風貌。



團隊從陸督門出發，沿溪流徒步而上。途經仙人湖、馬刨泉、情人谷、明月橋、一線天、金獅洞等景點。谷中溪水碧綠清澈，平坦處可見魚翔淺底，激流處則浪濤翻湧。沿途奇山峻峰林立，林木葱鬱。移步換景，讓人目不暇接。媒體人一邊驚嘆於沿途景致，一邊通過鏡頭認真記錄，希望將秦嶺深處的秀麗風光傳遞給兩岸更多觀眾。



台灣自媒體博主“慕白島主”對峽谷山水贊不絕口：“這裡的風光讓人心曠神怡，我希望能讓更多台灣朋友知道金絲峽。”臨行前他所聞的“秦嶺無閑草，商山多靈藥”之說，也在沿途售賣野生靈芝的攤販處得到印證。商戶介紹，這些靈芝采自峽谷深山。峽谷竟能孕育野生靈芝，這讓兩岸自媒體人深感峽谷靈秀，甚至萌生親自上山尋找靈芝的念頭。



雖最終未能深入山林覓得，但各類藥食同源的當地物產仍讓大家眼前一亮：樹葉涼粉、野生水芹菜、香椿芽、烏樹籽制成的烏木飯……一道道就地取材的鄉土美食，令眾人贊嘆不已。



正是春光好時節，此次金絲峽之行，不僅讓兩岸媒體人共賞了秦嶺峽谷的春日勝景，也將這份深藏山中的自然之美，透過鏡頭與筆觸，傳播到兩岸乃至更遠的世界。