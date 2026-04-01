兩岸媒體人商南采茶　茶香連接兩岸情

彭美葵正在嗅聞茶香（中評社 曹晶攝） 中評社商洛4月6日電（實習記者 曹晶）4月6日下午，“山鄉花開 秦巴有約”兩岸媒體鄉村振興商洛行活動繼續推進。十餘名兩岸媒體人走進商南茶海公園，深入茶山，親身學習並體驗茶葉采摘過程。



放眼望去，層叠的茶田隨山勢起伏綿延。棵棵茶樹間，身著五顔六色服飾的采茶女工正在低頭勞作，她們點綴其間，成為綠色畫卷中一道多彩的風景。



兩岸媒體人紛紛駐足觀摩，台灣影視人邱慶齡與台灣中華文化經貿聯合協會理事長彭美葵背上茶簍，虛心向正在采茶的女工請教采摘技巧，並親手嘗試采茶。一掐一折間，嫩綠的茶芽便落入掌心。看著自己親手采下的鮮葉，他們臉上綻開了笑容。



邱慶齡開朗地與茶農互動，認真學習。茶農也耐心細致指點，告知采摘的部位與手法。“樂導”邱慶齡捧著自己采摘的茶芽，開心地表示此次陝西之行又學會了一項新技能。彭美葵亦深有同感，她認為采茶“不止手要快，眼力也要好”，是一門真功夫。



從台灣阿里山到商南茶山，彭美葵對茶葉頗有心得，也渴望交流經驗。她仔細向采茶女詢問商南茶的采制時節、品種與工藝，並邀請同行者品聞茶葉的清香。她細心地觀察到，與台灣部分地區使用刀片等工具采茶不同，這裡更多採用徒手采摘的方式。



媒體人與茶農的互動，在茶香中連接起了隔海相望的商南與阿里山。一次親身體驗，讓兩岸同行者在茶香與笑語中，心意相通、情誼交融。