商南茶海問茶　台胞盼兩岸以茶會友

商南茶葉博覽館（中評社 曹晶攝） 中評社商洛4月6日電（實習記者 曹晶）4月6日下午，“山鄉花開 秦巴有約”兩岸媒體鄉村振興商洛行活動繼續深入。十餘名兩岸媒體人走進商南茶海公園，通過參觀茶葉博覽館、品鑒茶湯、體驗茶田采摘、探訪制茶工廠等一系列活動，全面感知商南茶文化與茶產業。台灣影視人邱慶齡與台灣中華文化經貿聯合協會理事長彭美葵表示，兩岸以茶會友，希望未來有更多台灣茶農茶商能來到商南交流品鑒。



首站，媒體團來到商南茶葉博覽館交流學習。在講解員的細致介紹下，商南茶“香氣濃鬱、滋味鮮醇、經久耐泡”的特質深入人心。最令大家動容的，是“三秦楷模”張淑珍的事跡——她將畢生心血傾注於此，把茶產業成功引種並發展於商南。



據悉，目前商南縣已培育茶葉龍頭企業八家、茶葉合作社九十餘家，有效帶動了縣域經濟高質量發展，成為鄉村振興的重要助力。兩岸青年們聽後感慨：“從‘茶姑娘’到‘茶奶奶’，茶葉背後的故事令人感動，希望這份精神能夠傳承下去。”



隨後，眾人在茶廳通過品茗沉浸式感受茶文化。熱水傾注，霎時滿室生香。先品綠茶，氣味淡雅清冽，入口清爽。茶藝師介紹，這是龍井四十三號，窗外連綿茶田所植正是此品種。再嘗烏龍茶系的岩茶，聞之有花香，入口微甜，回甘如蜜。



台灣影視人邱慶齡品後十分欣喜：“我沒想到在陝西能喝到如此好茶！真想帶給台灣的家人嘗嘗。台灣阿里山盛產東方美人茶，之前我們通過《沉默的榮耀》瞭解到吳石將軍愛飲此茶，我曾到福州吳石將軍故居祭奠時，就特意供奉了東方美人茶。明天我們將前往丹鳳縣烈士陵園，這次我也想把商南的好茶帶去，緬懷先烈。”



最後一站，媒體人步入制茶工廠。篩茶、炒青、揉拈等工序在不同區域有序進行，機械與手工相輔相成，車間繁忙而井然。彭美葵感慨，這裡保留了許多傳統手工制茶技藝，令人敬佩，這是對中華優秀制茶工藝的堅守與傳承。



兩岸茶文化本就互鑒相生，此行更顯情誼綿長。一場以茶為紐帶的交流學習，拉近了兩岸同胞的心靈距離。兩岸媒體人紛紛表示，兩岸一家親，願共同傳承和發揚中華茶文化，讓這縷茶香飄得更遠。