伊朗發動“真實承諾－4”行動第98波攻勢

（資料圖） 中評社北京4月7日電／新華社報導，伊朗伊斯蘭革命衛隊6日發表聲明說，當天發動“真實承諾－4”行動第98波攻勢，對美國和以色列的指揮、作戰、後勤基地及軍工基礎設施實施打擊。



聲明說，打擊目標包括以色列特拉維夫北部和南部、海法的戰略中心、貝爾謝巴的化工企業和工廠和以軍在佩塔提克瓦的駐地。當天上午，革命衛隊海軍還使用巡航導彈擊中了一艘屬於以色列的“SDN7”號集裝箱船，造成該船起火。



聲明還說，一艘美軍兩棲攻擊艦在遭攻擊後被迫後撤至印度洋南部。