鄭麗文今啟六天大陸行　中評全程跟訪

中國國民黨主席鄭麗文4月7日正式率團訪問大陸（中評社資料圖） 中評社上海4月7日電（記者 林艷）中國國民黨主席鄭麗文今日啟程，率團訪問大陸。這是時隔十年中國國民黨主席再次正式訪問大陸，備受兩岸高度關注。中評社特別派出三位記者，全程隨行記錄此次重要活動。



在當前台海局勢緊張背景下，鄭麗文此訪被賦予重要意義，不僅象徵著中斷十年的國共交流平台正式重啟，更被看作是兩岸關係由冷轉暖的關鍵節點，成為推動兩岸關係和平發展的“破冰之旅”。



出發前，鄭麗文談及此次訪陸初心時表示，希望透過此次訪問傳遞出對和平的高度期盼。她強調，將繼續在堅持“九二共識”和反對“台獨”基礎上，向台灣人民也向全世界證明，兩岸不是終須一戰，可以憑智慧努力走出一條康莊大道，為兩岸、為區域穩定和下一代幸福，堅定走出和平道路。



作為兩岸共同媒體，中評社高度關注此次活動報導，特別派出三位記者全程隨行報導。正式行程開始前，中評社已發出71篇有關報導。4月7日訪問正式開始後，中評社隨團記者將第一時間發回現場最新消息及觀察，中評網也將同步為大家呈現各方對此次活動的深度解析。



受中共中央總書記習近平邀請，鄭麗文一行4月7日到12日將參訪江蘇、上海與北京三地。根據國民黨及台灣媒體目前已公佈的行程規劃，鄭麗文一行預計今日下午1時30分抵達上海，隨即轉搭高鐵前往南京；4月8日適逢孫中山誕辰160周年，當天上午，訪問團將前往南京中山陵謁陵，下午則搭乘高鐵返回上海。4月9日上午，將與在滬台商進行座談，同日下午搭機前往北京，直至4月12日結束全部行程後返台。