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特朗普：美軍營救行動出動155架飛機
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2026-04-07 08:40:19
中評社香港4月7日電／美國總統特朗普6日在白宮舉行的新聞發布會上稱，美國在營救被擊落的F-15E戰鬥機第二名飛行員的行動中動用了155架飛機，其中包括4架轟炸機、64架戰鬥機、48架空中加油機、13架救援機以及其他各類機型，並炸毀了兩架陷入沙地中的運輸機。
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