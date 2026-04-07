特朗普：若周二晚未達協議　炸伊橋梁發電站

特朗普（資料圖片） 中評社香港4月7日電／美國總統特朗普6日在白宮舉行的新聞發佈會上恐嚇稱，美軍只需要“4小時”就能炸毀伊朗所有橋梁和發電站。他又聲稱，美方同伊朗方面的談判“進展很順利”。



特朗普在發佈會上說，美方正在同伊朗方面展開對話，副總統萬斯和總統特使威特科夫參與其中。



“我覺得一切順利，但我們得拭目以待。”他還說，“我無法談論停火一事，但我可以告訴你，對方有一位積極且有意願的參與者”，“他們希望能達成協議。除此之外，我不能再透露更多了”。



當天早些時候在白宮一場活動上，特朗普對媒體稱，在他5日發出最後通牒後，伊朗談判代表提出一份重大提議，此舉“雖然不夠好，但這確實是重要的一步”。伊朗“已經邁出了非常重要的一步。我們拭目以待”。



新華社報導，發佈會上，特朗普威脅稱，如果伊朗未能在美東時間7日20時前達成協議以重新開放霍爾木茲海峽，他將發動一場歷時4小時的空襲。



“我們制定了一項計劃：到（美東時間）明天24時，伊朗境內每一座橋梁都將被徹底摧毀；每一座發電站都將徹底癱瘓，它們將陷入火海、發生爆炸，且永遠無法再投入使用。”他稱，“如果我們願意，這一切只需短短四個小時就能完成。不過，我們並不希望這種事情發生。”



被媒體問及美軍炸毀伊朗民用基礎設施、切斷電力供應是否在懲罰伊朗人民時，特朗普竟然妄稱：“他們是心甘情願的……他們甘願承受這份苦難。”當天早些時候，他同樣妄稱，伊朗人民“想聽到炸彈的聲音”。



據伊朗伊斯蘭共和國通訊社6日報導，伊朗就美國提出的結束戰爭提議作出回應。這一回應包含10項條款，涵蓋伊朗方面的一系列訴求，包括結束地區衝突、制定霍爾木茲海峽安全通行協議、進行重建以及解除制裁。伊朗排除臨時停火的可能性，強調必須永久結束衝突。



美國《華爾街日報》6日援引知情官員的話報導說，美國與地區調解方正推動一項為期45天的停火協議，以期徹底結束美國與伊朗的戰爭，但目前達成協議的可能性“依然渺茫”。