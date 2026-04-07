美伊戰爭會快結束？特朗普罕提美軍撤離原因

特朗普（中評社） 中評社台北4月7日電／美國與伊朗衝突持續升溫之際，美國總統特朗普罕見鬆口，承認戰爭的最終走向恐將不取決於戰場勝負，而是取決於國內輿論壓力。儘管他持續對伊朗釋出強硬威脅，但也坦言，美國民意正成為推動撤軍的關鍵因素。



《新聞周刊》報導，特朗普近日在白宮公開表示，反對戰爭的美國人“很愚蠢”，但同時強調，若國內要求撤軍的聲浪持續升高，美方終將逐步縮減在伊朗的軍事行動。他直言，“美國人民希望我們回家”，顯示政治現實正逐漸壓過軍事選項。



然而，在外交與軍事層面，局勢仍快速惡化。伊朗已拒絕透過巴基斯坦傳遞的停火提議，堅持必須全面結束戰爭，使談判陷入僵局。同時，特朗普對伊朗下達最後通牒，要求重新開放荷莫茲海峽，否則將擴大打擊其基礎設施，甚至揚言將伊朗“打回石器時代”。



戰場上的風險亦同步升高。美軍日前首次在本次衝突中出現載人戰機損失，一架F-15E戰機在伊朗上空遭擊落，另一架A-10攻擊機在搜救行動中遭攻擊，所幸飛行員成功逃生。這起事件不僅引發高風險搜救行動，也象徵衝突已進入更危險階段。



《中時新聞網》援引報導，美國中央情報局局長雷克里夫指出，搜尋失聯飛行員的難度“如同在沙漠中尋找一粒沙子”，並透露美方動用高度機密技術與欺敵行動，與伊朗展開情報層級的競逐。



與此同時，美國國內壓力正迅速累積。根據多項民調，多數美國民眾反對派遣地面部隊進入伊朗，並對能源價格飆升感到憂慮。近九成受訪者預期油價將持續上漲，過半民眾已感受到生活成本壓力。



最新民調更顯示，反戰聲浪已超過支持戰爭者，甚至連傳統共和黨選民的態度也出現明顯轉變，支持度大幅下滑。