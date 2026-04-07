中東戰事衝擊發展中國家　或加速能源轉型

貨櫃碼頭 （資料圖片） 中評社香港4月7日電／菲律賓宣佈國家進入能源緊急狀態、印度各地排隊採購燃氣罐、泰國曼谷素萬那普機場大批車輛暫停運營、智利能源價格大漲、埃塞俄比亞加油站經營者“囤油”……近期，中東戰事引發的能源危機給許多發展中國家帶來嚴峻的民生挑戰，增加了經濟發展風險，同時也促使不少國家考慮加快能源轉型，推進綠色轉型進程。



民生困境：嚴峻挑戰迫在眉睫



3月底，菲律賓宣佈國家進入能源緊急狀態。受燃油價格上漲拖累，菲律賓宿務太平洋航空公司與菲律賓航空公司宣佈暫停部分航班，多家大型商超選擇縮短營業時間以降低能耗。



在印度孟買，從3月初開始，約五分之一的酒店和餐館全部或部分關閉。該國各地還出現排長隊購買燃氣罐的現象。印度能源部門表示，超過3.33億戶印度家庭的廚房燃料供應受威脅，政府被迫啟動配給制與節約措施。



在泰國曼谷素萬那普機場，出租車服務因缺油受到衝擊，大批車輛暫停運營，長途出行所受影響最為明顯。泰國國內航空公司上調機票價格，試圖對衝不斷攀升的燃油成本。



在老撾，政府通過削減燃油消費稅、撥款補貼等措施穩定油價；鼓勵使用電動汽車，降低進口電動汽車關稅，將電動汽車服務費下調30%，同時將燃油車相關費用提高30%；將學校每周上課天數從五天減少至三天。



在智利，燃油價格近期大幅上漲，汽油漲幅約30%，柴油漲幅達50%至60%，其中偏遠和島嶼地區的漲幅更高，直接推高居民出行、取暖和物流運輸的成本。



在非洲，埃塞俄比亞等一些國家燃油價格飆升。利比亞總統委員會主席曼菲要求該國國家石油公司停止簽署涉及在產油田相關新協議。



經濟風險：多層面受損或引發社會動蕩



國際觀察人士認為，中東戰事引發的能源危機正嚴重衝擊發展中國家的經濟支柱，推高通脹預期，威脅糧食安全，惡化財政狀況，引發金融市場震盪風險。



泰國旅遊與體育部日前統計數據顯示，2026年1月1日至3月11日，泰國接待遊客人數與2025年同期相比下降4.4%。泰國商會大學預測，若中東衝突持續3個月，可能會給泰國帶來200億泰銖（約合6.14億美元）的損失。