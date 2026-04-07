蘇林當選越南國家主席

中評社香港4月7日電／經越南第十六屆國會第一次會議7日投票表決，越南共產黨中央總書記蘇林當選越南國家主席。



新華社報導，蘇林1957年7月生於越南北部興安省，長期在越南公安部任職。2016年4月至2024年5月，蘇林任公安部部長。2024年5月，蘇林當選國家主席。2024年8月，蘇林當選越共中央總書記，2024年10月不再兼任國家主席一職。2026年1月23日，蘇林在越共十四屆一中全會上當選越共中央總書記。