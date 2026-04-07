內銀業績派息皆穩　股價抗跌力強

中評社香港4月7日電／四大國有銀行2025年全年業績悉數出爐，在淨息差持續受壓下，整體仍維持純利溫和增長，增長幅度介乎0.7%至3.2%。反映大型內銀憑藉規模優勢、非利息收入回升及資產質素大致穩定，盈利韌性仍在。分析指，雖然內銀盈利增長不高，但勝在可預期，派息政策亦較清晰，按現價計股息率約有5厘。若息差壓力見底、資產質素未有明顯惡化，內銀板塊“高息防守”定位仍相當鮮明，對追求現金回報的投資者具一定吸引力。



大公報報導，工商銀行（01398）、建設銀行（00939）、農業銀行（01288）及中國銀行（03988）2025年純利分別為3685.62億元（人民幣，下同）、3389.06億元、2910.41億元及2430.21億元，按年升0.7%、1.0%、3.2%及2.2%，當中農行增速最快，工行則續居四大行首位。若以收入表現比較，四大行去年利息淨收入全線下跌，顯示息差壓力仍是業績最大掣肘。在貸款市場報價利率下調、存量按揭利率重定價，以及銀行持續讓利實體經濟的背景下，資產收益率受壓，令傳統依賴息差的盈利模式進一步受挑戰。



息差壓力仍具挑戰



不過，非利息收入回穩，對盈利形成一定支撐。四大行去年手續費及傭金淨收入普遍錄得增長，以增幅計，農行表現最突出，手續費及傭金淨收入急升16.6%至880.85億元，顯示其中間業務恢復較為明顯。市場關注的淨利息收益率方面，四大行繼續全面下跌。工行與農行同為1.28%，按年均跌0.14個百分點；建行報1.34%，跌0.17個百分點；中行報1.26%，跌0.14個百分點。若以水平計，建行仍為四大行中最高，但跌幅亦最明顯；中行則維持最低。這反映即使銀行積極壓降存款成本，負債端改善仍不足以完全對沖資產端收益率下滑，淨息差收窄局面短期未見扭轉。



不良貸率普遍改善



資產質素則維持平穩，不良貸款率普遍向下。工行不良貸款率1.31%，按年跌0.03個百分點；建行1.31%，跌0.03個百分點；農行1.27%，跌0.03個百分點；中行1.23%，跌0.02個百分點。若以橫向比較，中行資產質素最佳，不良率為四大行最低；農行及建行亦維持穩定改善，反映大型國有銀行在房地產、地方融資平台及零售貸款等重點風險領域，風控能力仍具一定防守性。



分析師認為，投資者主要關注內銀兩方面，一是利潤，二是派息。利潤方面，他指，內銀淨息差雖然階段性平穩，但大方向仍然向下。他解釋，雖然內地居民消費價格指數（CPI）轉正，短暫走出通縮，國債利率亦回升，但長遠而言，整體企業投資、貸款意欲仍然低企，淨息差難以向上，唯下跌幅度可望收窄。他表示，現時市場兩大焦點為地緣政治及科技股，當戰事結束，投資者重回基本因素，內銀股的高股息率仍會繼續吸引保守投資者。