富權：島內猿聲啼不住，輕舟將過萬重山

中評社香港4月7日電／澳門新華澳報7日發表富權文章：島內猿聲啼不住，輕舟將過萬重山。以下為文章內容。



中國國民黨主席鄭麗文將於今日率團訪問大陸，於下午飛抵上海，隨即前往南京，並於八日早上前往中山陵謁陵，再返回上海參訪與出席活動，九日下午轉往北京，十二日返台。據台灣傳媒報導，期間中共中央總書記習近平將與鄭麗文會面，這是繼二零一六年時任國民黨主席洪秀柱訪問大陸與習近平會面之後，時隔十年國共兩黨領導人再次會晤。



中共中央和習近平選擇在四月邀請鄭麗文訪問大陸，可以避開二零二六年下半年將舉行的台灣地區“九合一”地方選舉。這樣做既能展現推動兩岸交流的作為，又可避免行程與選戰重疊，減少不必要的政治干擾。而“習鄭會”“搶”在美國總統特朗普訪問中國之前進行，也是要先為台灣事務定音，防阻特朗普搞“小動作”。



鄭麗文此行是自二零二五年連戰“破冰之旅”後，國共兩黨高層互動的延續。在二零二六年二月，國共兩黨已成功恢復中斷十年的智庫論壇，為此次黨主席層級的正式訪問鋪平了道路。大陸方面在鄭麗文多次表達訪問意願後，於此時發出正式邀請，呼應了國民黨推動交流的意願，也為兩岸關係的破冰創造了穩定環境。尤其是在兩岸官方溝通管道中斷、台海局勢複雜嚴峻的背景下，此次訪問向外界傳遞出，堅持“九二共識”、反對“台獨”的政黨，始終能與大陸保持對話通道。



鄭麗文訪問大陸是兩岸關係破冰的重要標誌性事件，對推動兩岸交流恢復、制衡“台獨”逆流具有深遠意義。此次訪問發生在國共兩黨高層對話中斷十年之際，標誌著在“九二共識”基礎上重啟交流機制，為台海和平注入穩定力量。



實際上，這次訪問的核心意義，是在於進一步鞏固堅持“九二共識”、反對“台獨”的共同政治基礎，為台海和平穩定注入關鍵正能量。鄭麗文就任中國國民黨主席後，多次明確表達堅持“九二共識”、反對“台獨”的立場。此次訪問進一步鞏固堅持“九二共識”、反對“台獨”的共同政治基礎，呼應大陸“兩岸一家親”理念，成為兩岸關係的重要轉捩點，有效管控兩岸分歧、化解潛在風險，為台海和平穩定注入關鍵正能量，打破民進黨當局製造的對立僵局，彰顯兩岸中國人有智慧解決自身問題的能力。



民進黨當局長期推行“台獨”分裂路線，設置兩岸交流障礙，導致兩岸關係緊張。鄭麗文率團訪問大陸，展現了國民黨不懼打壓、堅持和平路線的決心，有效制衡“台獨”分裂勢力的囂張氣焰，推動台灣社會重回和平發展的正確軌道。



降低兩岸軍事對抗風險。當前，外部勢力也不斷插手台海事務，“台獨”分裂活動加劇，台海和平面臨嚴峻挑戰。國共兩黨重啟高層對話，向世界傳遞了兩岸中國人有智慧、有能力通過對話協商解決自身問題的信號，為台海局勢降溫，為亞太地區和平穩定注入正能量。



民進黨當局設置重重障礙，導致兩岸經貿合作停滯不前，台灣農漁產品外銷受阻，中小企業經營承壓。鄭麗文此行旨在爭取大陸在農漁產品輸入、台商權益保障等方面的政策支持，搭建民間溝通橋樑，為台灣基層民眾、中小企業增收受益創造條件。因此，鄭麗文所率領的代表團，沒有“立委”隨行，而是邀請工總、商總產業代表，及地方包括新北市長議長蔣根煌等隨行。鄭麗文日前已提到，此行將關心台灣產業、台商照顧議題，雙方將聚焦兩岸工商經貿、農漁特產、中小企業發展等民生關切，洽談《海峽兩岸經濟合作框架協定》（ECFA）後續推進、台灣優質產品拓展大陸市場等務實議題。這將有助於兩岸產業深度融合，提升台灣經濟的韌性和競爭力。

