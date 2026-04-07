油價高位徘徊　馬國廉航加票價40%

隨著油價飆升，航空公司紛紛上調燃油附加費。（大公報） 中評社香港4月7日電／油價高位徘徊，國際油價指標布蘭特期油在周一曾跌至每桶110美元以下，一方面美國總統特朗普向伊朗發出了最新的最後通牒，但另一方面市場正在關注有關雙方正努力尋求停火的報導。



大公報報導，布蘭特期油在周一早段曾回落至每桶107.36美元，跌1.53%，紐約期油則曾低見108.89美元，跌2.38%。外電報導，美國、伊朗和中東地區調停者正討論有關停火45天的條件，可能最終令戰事結束。不過，市場亦相信，美伊雙方在48小時限期前達成部分協議的機會不高。



AirAsia：燃油儲備可維持至6月



原油價格因戰爭導致供應緊張而大幅波動，現更演變成全球的能源危機。石油和其產品的價格飆漲，刺激起通脹壓力，打擊環球經濟，令企業和消費者百上加斤。



另外，AirAsia X的聯合創始人費南德斯（Tony Fernandes）表示，馬來西亞國家石油公司（Petronas）告知他們，燃油儲備可維持至6月。另外，這家東南亞最大的廉航公司在周一亦表示，已把票價大幅增加了達40%，以紓緩伊朗戰爭所造成的影響，但亦同時強調客戶對航班的需求仍然很大。



而在較早前，馬來西亞總理安華亦曾表示，該國最早可能在6月面臨燃油供應不確定性，這凸顯出儘管短期供應穩定，馬來西亞仍易受全球能源危機衝擊。報導稱，安華表示，國有能源公司馬來西亞國家石油公司實際上是石油淨進口方，這迫使馬來西亞依賴海外採購。他表示，4月和5月的供應充足，但此後的供應情況仍不明朗。