金彩平：以正道反擊邪路　以大勢滌蕩逆流

胡連會（網絡資料圖） “小三通”資料圖（圖源：CCTV、廈門市商務局） “小三通”資料圖（圖源：CCTV、廈門市商務局） 中評社北京4月7日電／應中共中央和習近平總書記邀請，4月7日至12日，中國國民黨主席鄭麗文率團訪問大陸。這是時隔近十年國民黨主席再次踏上大陸土地，在台海局勢風高浪急、波詭雲譎的背景下，此次兩黨交流如同一道破曉之光，照亮了被陰霾籠罩的台海天空，清晰向世人昭示：兩岸“一中”是正道，溝通和解是主流，人間正道是滄桑。



兩岸“一中”是正道



正道是什麼？正道就是兩岸同屬一個中國，就是堅持“九二共識”，就是反對任何形式的“台獨”分裂行徑。這是兩岸關係和平發展的政治基礎，是任何人、任何勢力都無法撼動的基本事實。



回顧兩岸關係歷程，凡是堅持“九二共識”時，兩岸關係就和平發展、春暖花開；凡是背離“九二共識”時，台海局勢就動蕩不安、風高浪急。1993年汪辜會談，開啟了兩岸制度化協商的序幕；2005年連戰“破冰之旅”，國共兩黨領導人時隔60年首次握手；2008年至2016年，兩岸在堅持“九二共識”、反對“台獨”共同政治基礎上，簽署了《海峽兩岸經濟合作框架協議》（ECFA）等23項協議，兩岸領導人舉行歷史性會面等等。這一切成就，都建立在“九二共識”的基礎之上。



然而2016年民進黨當局上台以來，拒不承認“九二共識”，頑固堅持“台獨”分裂立場，大搞“去中國化”，勾連外部勢力不斷挑釁，導致兩岸關係陷入前所未有的僵局。民進黨種種倒行逆施導致台灣農漁產品外銷受阻、中小企業叫苦不迭、青年就業舉步維艱，甚至一步步把台灣推向“火藥桶”邊緣。



君子務本，本立而道生。鄭麗文明確宣示，反對“台獨”、堅持“九二共識”，這是兩岸共同的政治基礎。她特別強調，從連戰、馬英九到她本人，國民黨歷次兩岸交流都建立在這一基礎之上，“因為反對‘台獨’可以避免戰爭，‘九二共識’可以締造和平”。這番話擲地有聲，鄭麗文此訪將用事實告訴台灣同胞：衹有回歸“九二共識”，兩岸關係才能和平發展，台灣未來才有出路。

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溝通和解是主流



兩岸同胞同根同源、同文同種，是血脈相連的一家人。一家人就要常來常往、溝通交流，而不能隔絕對抗、形同陌路。



從經貿方面看，儘管受外部環境不利影響和民進黨當局的持續阻撓破壞，台商投資與兩岸經貿仍然保持增長勢頭。2025年1至11月，兩岸貿易額達2853．95億美元，同比增長7．3％。2025年1至10月，大陸新設台資企業6423家，實際使用台資金額17．5億美元，同比增長53％。兩岸經濟合作潛力大、韌性強，持續惠及兩岸民生福祉和經濟增長的態勢沒有改變。



從人員往來看，2025年在民進黨當局持續加碼禁限情況下，兩岸人員往來比2024年大幅增長104．45萬人次，達544．95萬人次，同比增長23．6％；其中台灣居民來大陸489．18萬人次，同比增加86．88萬人次，增長21．6％。儘管民進黨當局處心積慮阻撓禁限，但2025年兩岸人員往來仍達到相當規模，各領域交流合作保持熱絡。



從文化層面看，中華民族在漫長歷史中，共同建設了包括寶島台灣在內的祖國疆域，共同書寫了中國歷史，共同創造了中華文化，共同培育了民族精神。無論“台獨”勢力如何推行“去中國化”，也改變不了台灣同胞過春節、拜媽祖、說漢語、寫漢字的事實。



以上這些都雄辯地證明：要和平、要發展、要交流、要合作不僅是兩岸同胞發自內心的共同願望，更是任何政治操弄都無法阻擋的主流民意。當年連戰開啟“破冰之旅”，順應了兩岸同胞渴望交流的共同心願，鄭麗文此訪也是順應台灣主流民意支持。3月30日上午，鄭麗文在記者會上深情回憶，“20年前隨連戰訪問團擔任發言人，是我第一次到大陸”，“此次訪陸希望為兩岸的和平穩定跨出成功的第一步，在台灣的我們要勇敢擔負起兩岸和平的使命，而不是成為‘麻煩製造者’”。

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人間正道是滄桑



當前，中華民族偉大復興進入了不可逆轉的歷史進程。台灣問題因民族弱亂而產生，必將隨著民族復興而解決。那些逆歷史潮流而動的“台獨”分裂勢力，終究是螳臂當車、蚍蜉撼樹。天下大勢，浩浩湯湯，順之者昌，逆之者亡，歷史長河中的濁浪終將被時代的大潮滌蕩乾淨。



回望歷史，每當國家處於分裂或對抗的危局之中，總有仁人志士挺身而出，以智慧和勇氣推動破冰、扭轉局面。鄭麗文此行前往江蘇、上海、北京三地的行程安排，既著眼於經貿民生合作，又聚焦於文化情感認同，更落腳於政治互信鞏固，可謂用心良苦，必將為兩岸關係注入新的生機，也正是此行的歷史方位與時代意義。



青山遮不住，畢竟東流去。兩岸關係的明天，掌握在兩岸中國人自己手中。歷史也終將證明：逆流終將被滌蕩、人間正道是滄桑！