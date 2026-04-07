金彩平：以正道反擊邪路　以大勢滌蕩逆流

胡連會（網絡資料圖） “小三通”資料圖（圖源：CCTV、廈門市商務局） “小三通”資料圖（圖源：CCTV、廈門市商務局） 中評社北京4月7日電／應中共中央和習近平總書記邀請，4月7日至12日，中國國民黨主席鄭麗文率團訪問大陸。這是時隔近十年國民黨主席再次踏上大陸土地，在台海局勢風高浪急、波詭雲譎的背景下，此次兩黨交流如同一道破曉之光，照亮了被陰霾籠罩的台海天空，清晰向世人昭示：兩岸“一中”是正道，溝通和解是主流，人間正道是滄桑。



兩岸“一中”是正道



正道是什麼？正道就是兩岸同屬一個中國，就是堅持“九二共識”，就是反對任何形式的“台獨”分裂行徑。這是兩岸關係和平發展的政治基礎，是任何人、任何勢力都無法撼動的基本事實。



回顧兩岸關係歷程，凡是堅持“九二共識”時，兩岸關係就和平發展、春暖花開；凡是背離“九二共識”時，台海局勢就動蕩不安、風高浪急。1993年汪辜會談，開啟了兩岸制度化協商的序幕；2005年連戰“破冰之旅”，國共兩黨領導人時隔60年首次握手；2008年至2016年，兩岸在堅持“九二共識”、反對“台獨”共同政治基礎上，簽署了《海峽兩岸經濟合作框架協議》（ECFA）等23項協議，兩岸領導人舉行歷史性會面等等。這一切成就，都建立在“九二共識”的基礎之上。



然而2016年民進黨當局上台以來，拒不承認“九二共識”，頑固堅持“台獨”分裂立場，大搞“去中國化”，勾連外部勢力不斷挑釁，導致兩岸關係陷入前所未有的僵局。民進黨種種倒行逆施導致台灣農漁產品外銷受阻、中小企業叫苦不迭、青年就業舉步維艱，甚至一步步把台灣推向“火藥桶”邊緣。



君子務本，本立而道生。鄭麗文明確宣示，反對“台獨”、堅持“九二共識”，這是兩岸共同的政治基礎。她特別強調，從連戰、馬英九到她本人，國民黨歷次兩岸交流都建立在這一基礎之上，“因為反對‘台獨’可以避免戰爭，‘九二共識’可以締造和平”。這番話擲地有聲，鄭麗文此訪將用事實告訴台灣同胞：衹有回歸“九二共識”，兩岸關係才能和平發展，台灣未來才有出路。

