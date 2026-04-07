油價飆升推高企業成本　美服務業PMI急跌

美國股市周一復市後反覆向上，主要是市場傳出有關中東戰爭停火的消息，抵銷了油價回升的影響。 中評社香港4月7日電／大公報報導，美國供應管理協會（ISM）最新公布，三月份非製造業指數（亦稱ISM服務業PMI）下跌至54點，差於市場估計的54.9，主要受到價格指數升至三年半高位的拖累，反映出美國與伊朗戰爭拖長，正在刺激起當地的通脹壓力。



價格指數創三年半高



今次是伊朗戰爭爆發後，首個公布的非製造業指數，由於戰事令國際油價大幅攀升，故量度企業為服務和物料付出的價格指數，在上月升至70.7，為自從2022年10月以來最高水平，受影響下，量度整體非服務業活動的指數亦跌至54點，按月急跌2.1。



美國股市周一復市後反覆向上，主要是市場傳出有關中東戰爭停火的消息，抵銷了油價回升的影響。道指開市早段最多升181點，報46686點，納指在科技股支持下卻略為上升，曾報21993點，升0.5%。



歐洲和亞洲多個主要股市仍然休市，而美股在上周五休市後，周一復市亦交投疏落。



美國紐約原油期價價格曾升至每桶112美元附近，美元匯價回軟，10年期美債孳息則變動不大，徘徊於4.34厘附近。



霸菱私貸基金收緊贖回



有報導稱美國和以色列正迫令伊朗在限期前達成協議，而美國總統特朗普亦延後了最後限期至周二，要伊朗在限期前必須重開霍爾木茲海峽。Axios通訊社則報導，巴基斯坦、埃及和土耳其正努力促成美伊雙方同意停火45天。



另一方面，美國的私募信貸危機有擴大跡象，霸菱集團旗下一隻私募信貸基金在第一季度投資者要求贖回11.3%的股份後，限制了贖回額度。霸菱私募信貸公司周一提交的文件顯示，該公司僅支付了不到一半的贖回請求，並將贖回上限設定為5%。



市場日益關注貸款質素，以及企業業務日益受人工智慧顛覆性的影響，私募信貸投資者紛紛從規模達1.8萬億美元的市場撤資。霸菱等基金已開始限制贖回，而其他一些基金則採取了非常規措施來滿足投資者的現金需求。