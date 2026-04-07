美媒：美伊達成停火協議“希望漸滅”

中評社香港4月7日電／據美國《華爾街日報》6日報導，調解方對伊朗在美國總統特朗普設定的最後期限前“屈服”並重新開放霍爾木茲海峽感到悲觀，美伊達成停火協議“希望漸滅”。



報導說，一些美國官員表示，在特朗普設定的美國東部時間7日20時最後期限到來之前，美伊立場“差距過大，難以縮小”。與此同時，據熟悉情況的阿拉伯國家官員稱，伊朗官員已告訴調解方，即使與美國的談判取得進展，他們預計美國將繼續襲擊伊朗，以色列也將繼續對伊朗發動空襲以“清除”伊朗高級官員。



報導援引一些美國官員的話說，特朗普私下對美伊達成協議“不那麼樂觀”，預計將在美國東部時間7日晚間下達打擊伊朗的最終命令，不過特朗普的想法可能會根據形勢變化隨時改變。特朗普渴望結束戰爭，他意識到美國民眾對更多軍事行動的耐心有限。



新華社援引報導稱，埃及、土耳其和巴基斯坦正通過外交渠道及其情報機構向伊朗傳遞美方信息。“一個複雜因素是，這些國家的調解方與伊朗溝通對象重疊。另一個複雜因素是，許多伊朗高級官員身亡和伊朗政府通信基礎設施遭襲，使得美國難以確定與伊朗方面哪些人談判以及如何聯繫他們。”



報導還援引美國和中東國家官員的話稱，談判的任何決定都是由伊朗最高國家安全委員會和伊朗伊斯蘭革命衛隊總司令艾哈邁德·瓦希迪作出的。埃及、土耳其的情報部門負責人以及巴基斯坦陸軍參謀長正將他們的調解努力集中在瓦希迪和其他革命衛隊高級情報官員身上。