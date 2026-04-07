人民幣需求增　熊貓債規模超1.2萬億

中評社香港4月7日電／全球經濟飽受諸多不確定因素困擾，人民幣債券成為全球資產配置的重要選項。數據顯示，截至今年3月中，中國熊貓債市場累計發行規模已達到1.24萬億元（人民幣，下同），存量市場也達到4750億元。今年一季度，熊貓債累計發行45隻、發行規模達882.35億元，均創單季歷史新高。分析認為，在人民幣國際化穩步推進；綜合融資成本較歐美市場低；制度紅利持續釋放的利好下，熊貓債市場有望繼續維持高位運行、延續擴容態勢。



據大公報綜合內地媒體報導，當前全球經濟正處於深度調整期，外部環境不確定性持續加劇，收益穩定、信用資質優良、與傳統市場波動相關性較低的人民幣債券，已成為全球資產配置中的重要選項。



上季發行宗數規模均創新高



其中的熊貓債，在今年一季度的發行數和規模均創下單季新高。據WIND數據，與去年同期相比，一季度發行數、發行規模分別增長87.50%、101.45%。



中信証券首席經濟學家明明分析稱，三個主要核心驅動因素促使一季度熊貓債發行規模與發行主體數量顯著增多。一是境內人民幣融資成本顯著低於境外，中美利差倒掛形成較強吸引力。二是人民幣國際化進程加快，境外主體持有和使用人民幣的需求持續上升。三是稅收優惠延續、發行機制優化，為市場提供了穩定的制度預期。國家金融與發展實驗室特聘高級研究員龐溟補充，監管層簡化發行流程，允許募集資金跨境靈活使用，並建立綠色通道機制，顯著提升了發行便利度，助推熊貓債發行放量。



從發行主體結構來看，一季度熊貓債市場呈現出明顯的國際化、優質化發展趨勢。法國巴黎銀行、德意志銀行、大華銀行等國際大行布局境內市場。3月11日，港資企業中華電力（中國）成功發行10億元3年期綠色熊貓債，也是首筆採用綠色債券框架發行的非金融企業綠色熊貓債。期限結構方面，以3、5年期為主，達到28隻佔總體近六成。



2026年熊貓債市場也從“紅籌主導”開始向“純外資主導”轉變。有數據顯示，截至3月20日，純外資發行人發行量321億元，較去年同期增長63%，外資信用類發行人發行量291億元，較去年同期增長429%。



德意志銀行是今年首家發行熊貓債的歐盟金融機構，並刷新外資銀行單次熊貓債發行規模的紀錄。該行中國區總經理朱彤表示，監管機構對熊貓債市場一直持支持態度，鼓勵更多全球發行人進入這一市場，未來如能進一步接納外國銀行資本工具，熊貓債市場空間還將繼續打開。



業界冀優化跨境資金使用機制



在融資成本優勢、金融制度開放、人民幣國際化的長期邏輯支撐下，市場普遍認為今年熊貓債市場將在嚴控風險的基礎上提質擴容。但業內人士也關注可能面對的匯率波動、信用分層、信息不對稱等潛在風險。



中誠信國際的研究觀點認為，熊貓債市場正從前期的規模快速擴張階段，轉向高質量發展的新階段，從投資者角度出發，需要建立分層分類的管理機制和風險防控緩衝體系。龐溟預計，相關部門將優化跨境資金使用機制，進一步縮減募集資金跨境使用的負面清單，建設好“債券通”與“互換通”等的銜接機制，提升資金調撥自由度，完善風險對衝工具，協助發行人更便捷地鎖定匯率風險。