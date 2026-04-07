利物浦隊提高票價　球迷本周英超比賽中抗議

中評社香港4月7日電／英超利物浦隊的票價調整計劃近日再度引發爭議。隨著俱樂部宣佈未來三年逐步上調普通門票價格，球迷群體的不滿情緒迅速升溫，並計劃在本周末主場對陣富勒姆的英超比賽中展開抗議行動。



根據利物浦此前公佈的方案，新賽季門票價格將先上漲3%，此後逐年隨通脹調整，直至2028-2029賽季，漲幅上限為5%。儘管俱樂部方面表示，這一調整意味著成人季票每場比賽增加不超過3.5英鎊，總體每年可為俱樂部帶來約120萬英鎊的額外收入，但此舉仍遭到廣泛質疑。



一個名為“香克利精神”的球迷組織率先發聲，批評俱樂部在最近一個財政年度創下約7.03億英鎊營收新高的背景下，仍想從球迷這裡榨取更多。



新華社報導，該球迷組織在聲明中表示：“一個創下創紀錄收入的俱樂部卻仍在索取更多，並決定讓球迷來為此買單。這不僅僅是價格問題，而是關乎利物浦究竟要成為一家怎樣的足球俱樂部，是紮根於球迷與社區的俱樂部，還是把他們視為可以年復一年不斷榨取的收入來源。”



利物浦俱樂部表示尊重球迷表達意見的權利，同時對事態發展感到遺憾。



值得一提的是，類似風波利物浦曾在2016年遭遇。當時利物浦俱樂部擬將部分門票提價，引發球迷抗議，並在利物浦主場對陣桑德蘭的比賽中集體退

場抗議，最終迫使俱樂部撤回決定。