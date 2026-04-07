拓展“絲路電商”　香港大有可為

中評社香港4月7日電／電子商務根植於實體經濟、成長於實體經濟。“十五五”規劃綱要和今年政府工作報告均對跨境電商發展作出重要部署。近日，商務部會同其他5部門印發《關於更好服務實體經濟 推進電子商務高質量發展的指導意見》，提出16條舉措，就拓展“絲路電商”等作出具體部署。



大公報報導，《意見》指出，加強優質海外商品首發首秀，培育一批“絲路電商”重點合作城市，並鼓勵電商企業在海外建設直採基地，打造全球好物進入中國市場電商“直通車”。當前，內地電商巨頭紛紛加碼投資香港，專家向大公報記者表示，香港可用好國際化設計力量和營銷經驗，助力共建“一帶一路”國家轉型為高附加值品牌運營者，更好融入和服務國家發展大局，實現自身更好發展。



《意見》由商務部會同中央網信辦等5部門共同印發。《意見》明確，發展“人工智能＋電商”，引導電商企業加強人工智能大模型等技術研發應用，優化消費體驗、降低運營成本、提升流通效能。支持電商企業推出適合外國人“吃住行遊購娛”的全要素入境消費產品，打造一站式入境消費無障礙平台。



加強優質海外商品首發首秀



在推進高水平開放，共建共享中國電子商務大市場方面，《意見》提出推進跨境電商、拓展“絲路電商”、加快制度型開放、推動規則銜接4條舉措。《意見》提到，持續擴大“絲路電商”朋友圈，深化政策交流、產業對接、地方合作和能力建設，用好雲上大講堂、絲路雲品、國家館等合作品牌，增強夥伴國合作獲得感。持續舉辦“絲路電商惠全球”主題活動，指導各地加強特色品牌培育，推廣非洲好物、東盟好物、上合雲品、買在金磚等“絲路雲品”系列品牌。提升“絲路電商”國家館品牌效能，加強優質海外商品首發首秀，創新“國家館＋直播”渠道，培育“一國一爆品”。培育一批“絲路電商”重點合作城市，建設一批“絲路電商”公共服務載體，遴選一批“絲路電商”最佳實踐和典型案例，講好“絲路電商”故事。



香港內聯外通 展示海外品牌



近年，我國電商蓬勃發展，覆蓋國內2600萬商家，服務全球32億消費者，線上線下加速融合。36個“絲路電商”夥伴國遍布全球，跨境電商進出口額佔貨物進出口比重超6%。依託“絲路電商”合作，中國與各方攜手打造“雙品網購節”“絲路雲品”等特色活動，建成120個線上線下國家館，在19個國家建設65個直採基地。2024年，塞爾維亞車厘子對華出口大增90%，價格較歐洲市場溢價20%，惠及逾200果園。



國家拓展“絲路電商”之同時，發展“市場採購＋跨境電商”“中歐班列＋跨境電商”模式，鼓勵電商企業在海外建設直採基地，擴大優質特色產品進口，打造全球好物進入中國市場電商“直通車”。香港內聯外通，是展示海外品牌首選平台。



特區政府行政長官2025年施政報告指出，政府會充分發揮香港展覽業優勢，鞏固香港作為內地品牌“走出去”和環球品牌“引進來”的最佳平台。特區政府“2026－2027年度財政預算案”提到，會聚焦吸引具備嶄新元素的大型國際展覽來港，把香港打造成展示內地及海外品牌的首選平台，帶動高增值經濟活動。

