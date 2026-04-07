大公報：借力電商發展　強化貿易中心地位

中評社香港4月7日電／大公報今天社評說，國家商務部等六部門6日發布《關於更好服務實體經濟 推進電子商務高質量發展的指導意見》，推出五大方面16條具體舉措，旨在推動電商與實體經濟深度融合，為經濟轉型升級提供新動力。新政策將電子商務定位為賦能實體經濟、驅動高質量發展的重要引擎，不僅指引內地電商升級方向，更對香港加快電子商務布局、鞏固提升國際貿易中心地位有重要意義。



中國電商發展長期領跑全球，已建成完備的產業鏈與基礎設施，並孕育多家全球知名的平台型企業。商務部數據顯示，我國已連續13年穩居全球最大網絡零售市場，覆蓋國內約2600萬商戶，服務全球超32億消費者。電商產業帶動就業7900萬人，快遞與物流業務量年增13.6%，輻射效應還在迅速擴大。借助技術和平台的力量，電商在推動農業農村發展、打造特色產業帶、助力中小企業轉型方面發揮重要作用，對實體經濟的賦能效應凸顯。一系列數據表明，電子商務在中國早已不再只是一個零售消費渠道，而是貫穿製造、流通、農業及服務業等全產業鏈的產業生態系統。



社評說，此次國家出台電商新政，不僅針對電商產業本身，更具明確的宏觀戰略導向。商務部有關負責人表示，“電子商務根植於實體經濟、成長於實體經濟，既是實體經濟的重要組成，也是賦能實體經濟的重要抓手。”這一權威定位，有力破除了“電商衝擊實體經濟”的偏頗認知，表明電商已被定位為推動中國經濟高質量發展的重要引擎。



對香港而言，新政首先給本地電商發展帶來重要啟示。過去囿於種種原因，香港的電商滲透率偏低。近年來，內地和海外電商巨頭紛紛斥巨資開拓香港市場，把香港納入“包郵區”，難免會對傳統零售業造成一定衝擊。但內地的經驗表明，不能因為擔心衝擊就故步自封，而應該奮起直追加快發展，把電子商務作為賦能實體經濟、推動轉型升級的重要推動力。一項針對網購消費者的調查顯示，78%內地受訪者在過去一年曾網購香港產品，內地網購消費者對香港的商品、品牌的信任評分高達8.7分，說明香港具備優質商品與品牌優勢，完全可以錯位發展，借助電商暢通內外銷渠道，拓展更大市場空間。



新政特別強調跨境電商與制度型開放，意味著國家希望通過電子商務打造新的對外貿易優勢，增強在全球經濟競爭中的影響力。在此過程中，香港可以發揮獨特優勢、更好服務國家戰略，同時鞏固國際貿易中心等優勢地位。目前，中國跨境電商進出口額已佔貨物進出口總額超過6%，36個“絲路電商”夥伴國遍布五大洲。考慮到跨境電商多為小單，這一比例已十分可觀，且仍在快速增長。這些貨物大部分需要經香港轉口，有望成為國際貿易中心新的增長點。



除此之外，16條政策舉措中還有很多與香港息息相關，為兩地協同發展打開廣闊空間。比如擴大“一帶一路”沿線“絲路電商”朋友圈、推進貿易便利化、優化跨境人民幣結算、對接國際數據與規則標準、完善金融服務、支持電商企業境內外上市、助力電商企業合規出海等，均是香港的長項，也是著力發展的方向。香港可在規則對接、金融支持、專業服務等領域發揮獨特作用，成為中國電商企業、技術和標準走向世界的橋頭堡。



社評說，根據早前世界貿易組織的報告，香港在2025年成為全球第五大商品貿易經濟體，比上年提升兩位。排名躍升的同時，也面臨新的挑戰。內地電子商務高質量發展並加速走向世界，為香港鞏固提升國際貿易中心地位提供新機遇、注入新動力。