石油危機重塑全球算力格局

中國依託“西電東送”、“東數西算”等工程，將西部的清潔能源輸送至東部算力樞紐。（大公報） 中評社香港4月7日電／據外資投資基金董事總經理袁淵分析說，能源與算力的深度綁定，讓2026年中東衝突的影響恐遠超歷史上任何一次石油危機。能源從工業時代的“血液”，徹底升級為數字時代算力競爭的“命脈”，中東石油危機的傳導機制，正在以全新的形式重塑全球算力競爭格局。



大公報報導，2026年3月，中東戰火重燃，伊朗無人機襲擊阿聯酋亞馬遜數據中心，霍爾木茲海峽航運受阻，全球能源市場與算力產業遭遇史無前例的三重衝擊，形成“能源─材料─資本”的級聯傳導效應，徹底打破全球算力產業的原有平衡。



第一重衝擊：能源價格成本的飆升－－算力“生命線”被掐斷。中東佔全球油氣供應30%以上，霍爾木茲海峽封鎖導致全球能源供給驟減，油價、氣價同步暴漲。美國數據中心供電中天然氣佔比超50%，頭部人工智能（AI）集群均依賴大型燃氣機組，燃料成本佔運營成本的60%－70%。此次衝突讓美國算力成本整體上漲20%－30%，GPT－5等下一代模型訓練進度被迫延遲。而中東自身憑藉低價油氣打造的“算力天堂”，因戰火淪為“高風險、高成本、高不確定性”的“三高地獄”，OpenAI、微軟等巨頭在沙特、阿聯酋的百兆瓦級AI集群項目全面停滯。



第二重衝擊：半導體材料的隱性斷供－－算力“硬件心臟”驟停。中東不僅是能源核心，更是全球半導體產業鏈的關鍵材料基地。譬如，卡塔爾貢獻全球33%的氦氣，這種氣體是晶圓冷卻與光刻工藝的必需材料，斷供直接導致台積電3納米產能延遲，三星、SK海力士高端AI芯片產能收縮30%以上。此外，中東地區的稀土、磷礦等戰略資源供給波動，進一步加劇芯片供應鏈緊張，全球AI硬件供給陷入短缺，算力供給能力直接受限。



中東資金削減投資



第三重衝擊：全球資本的流動轉向－－算力“血液補給”受阻。中東主權基金是美國AI巨頭的重要融資來源，沙特公共投資基金、阿聯酋阿布扎比投資局等累計向OpenAI、微軟、谷歌等企業投資超千億美元，支撐全球算力基礎設施建設與模型研發。地緣衝突爆發後，全球資本避險情緒升溫，中東主權基金暫停海外算力投資，歐美資本從高風險地區撤離，AI初創企業融資難度大增，估值普遍下滑20%－40%。資本流動的轉向，讓全球算力產業從“擴張期”快速進入“收縮期”，在建項目延遲、研發投入削減，算力供給增長陷入停滯。



過去10年，全球算力布局遵循“成本優先”原則，中東、北歐、東南亞憑藉低價能源、優惠政策成為算力聚集地。沙特、阿聯酋以每度0.01－0.02美元的超低電價、免稅政策與主權資金支持，吸引全球科技巨頭落地超大規模AI集群，試圖打造繼北美、東亞之後的“全球第三算力極”。北歐憑藉水電、地熱等廉價清潔能源與低溫環境，PUE值（能源使用效率）低至1.1，成為數據中心的“天然優選”。東南亞則以人力成本低、網絡基礎設施完善的優勢，承接全球算力外包業務。



但2026年中東衝突徹底打破這一邏輯。能源穩定性取代電價成為第一考量：霍爾木茲海峽封鎖不僅推高能源價格，更導致全球航運保險成本暴漲、LNG（液化天然氣）運輸航線改變，“穩定供電”從“標配”變為“稀缺品”。微軟、谷歌、亞馬遜紛紛調整布局，暫停中東、東南亞部分高風險項目，優先布局北美、北歐、中國等能源供應穩定、地緣政治安全的地區。



這種轉變直接重塑全球算力地理分布：北美憑藉能源自主、技術壟斷與地緣安全優勢，鞏固全球算力核心地位；中國依託“東數西算”工程、穩定的能源供給與完善的產業鏈，成為全球算力增長的核心引擎；北歐憑藉清潔能源與地緣中立，成為高端算力的“避風港”。

