油價急升對港影響漸現　香港各業捱貴油

ABC旅運指待成功申請加價或“油價奇跡回落”後，會盡快恢復正常班次。 ABC旅運Fb圖片 中評社香港4月7日電／香港文匯報報導，中東戰雲密布，導致國際油價居高不下，對香港民生經濟的影響持續浮現。其中，運輸業首當其衝，在屯門經營四條邨巴路線的ABC旅運在社交平台表示，近月柴油價格飆升超過一倍，邨巴“開一班、蝕一班，每一程都好似倒錢落海”。為止蝕，決定即日起暫時減少部分班次，待成功向特區政府申請加價，或油價回落後才恢復正常班次，惟若高油價持續，不排除全部路線停駛。小巴業界也考慮下月向政府申請加價。運輸成本上漲帶來漣漪效應，香港能源諮詢委員會主席黃傑龍向香港文匯報表示，油價影響會逐步擴散到供應鏈下游，最終反映在商品零售價和市民餐桌開支上，影響全港市民。特區政府運輸署表示，已主動聯絡ABC旅運，得悉營辦商正與居民代表討論調整服務詳情。



ABC旅運有限公司營運非專營巴士服務，主要服務範圍為屯門區，目前經營當區4條邨巴路線，接載屯門居民往來港島及九龍市區，包括置樂花園往返紅磡的NR79、大興花園往返紅磡的NR707、兆麟苑往返灣仔的NR711，以及兆麟苑往返紅磡碼頭的NR720。



該公司日前在社交平台發文表示，近期生意難做，“每日望住油價單，個心就沉一沉。”公司透露，2月28日中東開戰以來，至4月3日柴油價格飆升超過一倍，邨巴每接載一名乘客，成本便上升5元以上，但向政府申請加價程序需時。由於遠水不能救近火，公司決定由即日起暫時減少部分班次，尤其是乘客量較少的班次，待成功向政府申請加價，或“油價奇跡回落”後，將會盡快恢復正常班次。負責人說：“我哋只係小公司，無能力獨自承擔。現實好殘酷，希望大家體諒，哪怕一句加油，都好重要。”



部分“紅Van”將面臨倒閉風險

