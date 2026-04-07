香港樓價指數升5.04%　逼近去年全年升幅

中評社香港4月7日電／“美聯樓價指數”最新報141.5點，按周升0.45%，續創逾2年新高；指數本年迄今累升5.04%，幅度逼近去年全年5.14%升幅，並自去年低位累升12.05%。



香港文匯報報導，若按港九新界劃分，“美聯港島樓價指數”最新報149.44點，按周升1.49%；“美聯九龍樓價指數”最新報148.35點，按周升0.57%；“美聯新界樓價指數”最新報128.01點，按周微升0.02%。至於年內迄今樓價變化，三區樓價同樣全線上揚，港島、九龍及新界分別累升6.87%、6%及3.64%。



減價盤比率方面，根據美聯物業網站的減價盤比率反映，以細區劃分，減價盤比率最多的三個區份分別是荃灣、天水圍、九龍灣。若以單位面積劃分，減價盤比率最多的是面積約430方呎或以下的A類單位；其次是面積約1，722方呎或以上的E類單位；緊隨其後的是實用面積介乎約431方呎至約752方呎的B類單位。



信心指數按周跌0.5%



另一方面，中東局勢陰霾下，信心指數續跌，反映業主的放盤態度的“美聯信心指數”最新報81.9點，按周跌約0.5%。不過，美聯物業分析師岑頌謙指出，新盤交投持續活躍，樓市氣氛依然向好。信心指數已連續8星期企穩80點以上的高水平，創逾7年半最長，可見業主對後市前景持續樂觀。