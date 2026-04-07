雙節長假今結束　香港將迎入境高峰

中評社香港4月7日電／香港商報報導，昨日是內地清明假期最後一日，來港旅遊的內地客把握最後時間在本港各大商場“血拼”，到各處景點“打卡”留念。當天，西九龍高鐵站人潮湧動，再現“雙向奔赴”的一幕。至於香港今天仍為復活節假期，入境處預計當天有入境高峰，羅湖、落馬洲支線及深圳灣管制站將會非常繁忙，單日入境料達67.1萬人次。



據入境事務處預計，復活節及清明節假期期間約有644萬人次經各口岸進出香港。處方公布，截至昨日晚上9時，當天逾111.3萬人次出入境。其中出境人次逾53.4萬，當中港人佔逾39.9萬人次；入境有約57.8萬人次，當中港人佔逾47.2萬人次。最多人經羅湖出入境，其次是落馬洲支線管制站及深圳灣口岸。



另據深圳出入境邊防檢查總站昨日發布的統計數據顯示，從4月4日至6日16時，皇崗邊檢站共查驗出入境人員超過67.5萬人次，出入境外國人逾1.3萬人次，各類交通運輸工具達5.2萬餘輛次。其中，皇崗口岸出入境人員逾14.8萬人次；福田口岸出入境旅客逾52.7萬人次。此外，蓮塘邊檢站同期查驗出入境人員約24.8萬人次。



連日來，大批港人返鄉祭祖掃墓、緬懷先人，或參加旅行團踏青賞景；亦有不少內地居民赴港購物、登山徒步和中轉出國短途旅遊享受假期，令皇崗、福田等口岸持續迎來出入境客流高峰。4月4日，西九龍站口岸出入境客流量創下歷史新高，達14.97萬人次，其中港澳旅客是日常的2.4倍。