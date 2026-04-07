特朗普同繞月太空船太空人對話　詢問失聯感覺

中評社香港4月7日電／美國總統特朗普同“阿爾忒彌斯二號”太空船上的太空人對話，並邀請他們任務完成後到訪白宮。



特朗普祝賀他們創造歷史，成為半個多世紀以來首次繞月飛行，並打破人類距離地球最遠的飛行紀錄。



據香港電台報導，特朗普又詢問太空人與地球暫時失去通訊時的感覺，格洛弗回答說，他默默祈禱，然後必須繼續工作，記錄月球背面的科學觀測數據，又說感覺其實相當不錯。



另一名太空人懷斯曼則說，他們看到了人類從未見過的景象，感到無比震撼。



