中評現場：鄭麗文今率團抵滬　媒體先行

一到機場，媒體記者快速行動（中評社 林艶攝） 中評社上海4月7日電（記者 林艷）時隔十年，中國國民黨主席再次率團訪問大陸，定調“2026和平之旅”，備受矚目。中國國民黨主席鄭麗文一行預計今日下午抵達上海虹橋機場。十餘位隨團記者提前一天先行抵達上海，並已於中午12點半抵達機場。



上午11點30分，鄭麗文一行搭乘的航班已啟程，朝著上海方向飛行。與此同時，隨團記者門也已提前1個小時來到上海虹橋機場，開啟緊張的採訪籌備工作。



為了記錄這一歷史性重要時刻，媒體記者們都盡顯專業，一到機場便迅速行動。趁著等候間隙，抓緊抱著電腦寫稿，反覆調試確認攝影攝像設備，抓拍機場鏡頭畫面，部分媒體更是第一時間啟動預熱報導，及時傳遞鄭麗文訪陸行程的最新動態。



中評社記者現場看到，迎接鄭麗文一行的各項準備工作也已全部就緒。標有編號的4台考斯特小巴車整齊有序停靠在停機場指定區域，等候訪問團抵達。據悉，鄭麗文一行抵達後，將立即轉乘高鐵前往此次訪陸行程首站南京，隨行記者也將一同前往。



鄭麗文一行訪陸行程為期6天，自4月7日至12日，將先後到江蘇、上海、北京參觀訪問。根據目前已公佈的行程規劃，鄭麗文一行預計今日下午1時30分抵達上海，隨即轉搭高鐵前往南京；4月8日適逢孫中山誕辰160周年，當天上午，訪問團將前往南京中山陵謁陵，下午則搭乘高鐵返回上海。4月9日上午，將與在滬台商進行座談，同日下午搭機前往北京，直至4月12日結束全部行程後返台。

