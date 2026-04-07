中國女富商陳麗華去世

陳麗華去世，一代傳奇落幕。 中評社香港4月7日電／中國女富商、富華國際集團創辦人、中國紫檀博物館館長陳麗華4月5日在北京逝世，享年85歲。



白手起家的陳麗華2016年曾以505億身家登頂中國女首富，她的商業生涯，是中國改革開放浪潮中的一個縮影。



上世紀八十年代起，陳麗華以地產為核心，布局北京金寶街等核心項目，逐步建立起橫跨地產、商業、文旅的商業版圖，成為內地商界極具影響力的女性。但與此同時，其早年項目開發、土地運作與政商關係，亦長期為外界議論，爭議伴隨其財富積累之路。



文化方面，陳麗華數十年致力於紫檀收藏與推廣，1999年斥資2億元人民幣興建中國紫檀博物館，館內收藏數千件明清紫檀家具與精品，系統性保護瀕臨失傳的傳統工藝。2011年，“紫檀雕刻”被列入國家級非物質文化遺產。作為傳承人，陳麗華帶領工匠以榫卯技藝復刻天壇祈年殿、故宮角樓及十六座老北京城門，讓古典建築技藝得以永續留存。



多年來，陳麗華多次攜紫檀珍品赴海外及台灣展出，並向多國知名博物館捐贈作品。



陳麗華1990年與86版《西游記》唐僧扮演者遲重瑞結婚，兩人相伴36年，備受外界關注。



陳麗華身後的商業帝國由兒子趙勇主理，趙勇現任富華國際集團總裁，全面負責集團運營與發展，是掌控北京核心商圈、身家百億卻異常低調的隱形富豪。



