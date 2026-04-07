中評現場：鄭麗文率團抵滬　神采奕奕

中國國民黨主席鄭麗文抵達上海虹橋機場（中評社 林艷攝） 中評社上海4月7日電（記者 林艷）中國國民黨主席鄭麗文7日率團訪問大陸，中共中央台辦主任宋濤接機。下午1點30分許，鄭麗文一行搭乘FM852航班抵達上海虹橋機場。此時上海的天氣陽光明媚，鄭麗文的笑容也十分燦爛。



中評社記者看到，飛機緩緩落地停靠，身著淡藍色幹練西服的鄭麗文步出艙門，神采奕奕地向在場人士揮手致意。



此行是中國國民黨主席暌違十年再次訪問大陸，對鄭麗文個人而言，更是時隔21年再次以公開身份登陸。2005年，時任中國國民黨主席連戰率團開展歷史性的“破冰之旅”，年僅36歲的鄭麗文以隨團發言人身份首次踏上大陸土地，如今她以中國國民黨主席身份率團再次訪問大陸。



本次出訪的隨行陣容相當受到矚目，2005年國民黨主席連戰任內推動“兩岸和平之旅”的核心幕僚、現任國民黨副主席張榮恭及國民黨中央評議會主席團主席、創造“九二共識”名詞的蘇起都隨行前來。



中評社記者現場還看到，此行跟隨鄭麗文來訪的訪問團團員還有：副主席李乾龍、張榮恭、蕭旭岑、智庫副董事長李鴻源、袁健生、主席特別顧問李德維、文化傳播委員會主委尹乃菁、大陸事務部主任張雅屏、青年事務發展委員會主委連勝武、發言人江怡臻、國際事務部主任董佳瑜及中央黨務顧問雷宏毅。



鄭麗文一行訪陸行程為期6天，自4月7日至12日，將先後到江蘇、上海、北京參觀訪問。根據目前已公佈的行程規劃，鄭麗文一行今日下午1時30分抵達上海後，隨即轉搭高鐵前往南京；4月8日適逢孫中山誕辰160周年，當天上午，訪問團將前往南京中山陵謁陵，下午則搭乘高鐵返回上海。4月9日上午，將與在滬台商進行座談，同日下午搭機前往北京，直至4月12日結束全部行程後返台。

